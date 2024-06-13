Владислав Даванков и Виктория Дайнеко открыли в Томске штаб зоозащитного движения «Мы в ответе за них»

В Томске 12 июня состоялось открытие штаба зоозащитного движения «Мы в ответе за них» партии «Новые люди». Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, руководитель фракции «Новые люди» в Законодательной Думе Томской области Максим Вдовин и амбассадор движения Виктория Дайнеко отправились в приют «Дог Хаус».

Сторонники «Новых людей» уже три года поддерживают этот приют, проводят здесь субботники и зоокроссы. Они помогают с мелким ремонтом, регулярно выгуливают питомцев и выделяют средства для комфортной и безопасной жизни обитателей. После открытия штаба движения «Мы в ответе за них» эта работа выйдет на более системный уровень.

Участники встречи более познакомились с питомцами «Дог Хауса». Затем Владислав Даванков и Виктория Дайнеко помогли местным грумерам с вычёсыванием собак для фотосессии в рамках акции «Гладкая шерсть». В конце июня фотографии животных будут опубликованы на интерактивной площадке «Дня молодежи». Возможно, среди её посетителей окажутся будущие хозяева питомцев их приюта.

«Существует стереотип, что с животными из приюта всегда возникают сложности. Что они не очень ухоженные, их сложно воспитывать. Мы с зоозащитниками и профессиональными грумерами хотели показать, что на самом деле в приюте живут замечательные собаки, которые станут самыми верными друзьями для будущих хозяев. Сейчас мы открываем штабы движения «Мы в ответе за них» по всей стране, включая Томск. Продвигаем ответственный подход к питомцам, чтобы животные не оказывались на улице», — рассказал Владислав Даванков.