«Новые люди» организовали в Томске в День России концерты уличных музыкантов

Вместе с артистами — участниками проекта спела певица Виктория Дайнеко.

В Томске 12 июня вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и амбассадор партийного зоозащитного проекта «Мы в ответе за них», победитель «Фабрики звёзд» Виктория Дайнеко встретились с уличными артистами. В День России они посетили площадки проекта «Голос города», который организовало томское отделение «Новых людей».

Проект «Голос города» заключается в том, что всё лето в Томске работают 10 открытых площадок для уличных артистов: музыкантов, танцоров, чтецов. Они располагаются на самых оживлённых площадях, парках и скверах. Так у томичей появляется возможность узнать больше о современной городской культуре, а у исполнителей — найти своего зрителя.

На одной из площадок начинающая томская певица исполняла песню Виктории Дайнеко. В итоге они спели её дуэтом.

«Очень важно поддерживать уличных музыкантов, которые делают первые шаги на сцене. Выступления даже перед небольшой публикой дают колоссальный толчок к развитию. «Голос города» — замечательная возможность для талантливых людей раскрыться», — отметила Виктория Дайнеко.

Выступить на открытой площадке может каждый желающий. Для этого нужно просто оставить заявку на странице проекта. Лучшие артисты в конце лета представят свои номера на гала-концерте, который пройдёт на главной городской площади Томска.

«Опыт Томска нужно масштабировать, распространять на всю страну. Это хороший пример того, как уличную культуру не душат бессмысленными запретами, а помогают ей, объединяют артистов и предоставляют для них площадку», — говорит Владислав Даванков.