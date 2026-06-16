Брокер ВТБ: сибиряки инвестируют в инструменты с фиксированной доходностью и охотно применяют цифровые технологии

В преддверии инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» эксперты брокера ВТБ отмечают растущий интерес к инвестициям в Сибири. Число клиентов ВТБ Мои Инвестиции в регионе за год выросло на 13% до 587 тысяч.

Сибирские инвесторы предпочитают консервативные стратегии и демонстрируют высокий спрос на инструменты с фиксированной доходностью. В портфеле в среднем 5 инструментов. Среди акций наибольшей популярностью пользуются бумаги Сбербанка, Газпрома, Норникеля, Полюса и Лукойла. Значимую долю занимают также государственные облигации и фонд денежного рынка «Ликвидность».

Эксперты отмечают, что участие сибиряков в фондовом рынке становится всё активнее. Инвесторы из СФО в 2025 году совершили 158 млн сделок, а с начала 2026 года — уже и 77 млн. Треть инвесторов в сибирском регионе имеют индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), причём каждый четвёртый из них владеет ИИС третьего типа.

Большой интерес сибиряки проявляют к цифровым технологиям и охотно применяют их в инвестировании. Число пользователей сервиса автоматизированного инвестиционного консультирования с начала года удвоилось, основная стратегия на базе риск-профилирования – консервативный «Вечный портфель».

В регионе растёт и спрос на услуги персонального инвестиционного консультирования – число клиентов брокера ВТБ, которые инвестируют с помощью личного консультанта, за год выросло на 32%. Чаще всего такие клиенты обращаются за помощью, чтобы сформировать и вести портфель, который защищает от инфляции и позволяет зарабатывать больше, чем на депозите. Фундамент такого портфеля составляют облигации, а стабильную доходность инвесторы направляют на дальнейшие инвестиции или регулярные расходы.