В Томске пройдёт женский форум «Расцветай», посвящённый Международному женскому дню

7 марта 2026 года в Томске состоится городской женский форум «Расцветай», приуроченный к празднованию Международного женского дня. Мероприятие организовано семейным журналом «ДЕТКIDS» и направлено на поддержку женщин, совмещающих профессиональную деятельность, материнство и общественную активность.
Форум станет площадкой для открытого диалога о сохранении внутреннего ресурса, гармонии между семьёй и работой, поиске точек опоры и профилактике эмоционального выгорания. Особое внимание будет уделено вопросам психологического благополучия женщин и укреплению сообщества взаимной поддержки.
В программе — живые истории жительниц Томска, которые поделятся личным опытом преодоления трудностей, восстановления сил и поиска вдохновения в повседневной жизни. Формат встречи предполагает не только выступления спикеров, но и активное взаимодействие с аудиторией: участницы смогут задать вопросы, обсудить волнующие темы и обменяться опытом.
Модератором форума выступит журналист Пирoгова Дарья, которая создаст атмосферу доверительного общения и конструктивного диалога.
Форум «Расцветай» — это:
- поддержка и вдохновение;
- живое общение и новые знакомства;
- формирование ресурсного состояния;
- укрепление женского сообщества города.
Мероприятие пройдёт по адресу: МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13В).
Начало — в 12:30.
Участие бесплатное.
Организаторы приглашают жительниц города провести время с пользой для себя, получить новые знания и встретить весну в состоянии внутренней гармонии и уверенности.
Подробная информация — в официальном сообществе мероприятия: https://t.me/+bQt4AkseR084YjZi
