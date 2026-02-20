В Томске пройдёт женский форум «Расцветай», посвящённый Международному женскому дню

7 марта 2026 года в Томске состоится городской женский форум «Расцветай», приуроченный к празднованию Международного женского дня. Мероприятие организовано семейным журналом «ДЕТКIDS» и направлено на поддержку женщин, совмещающих профессиональную деятельность, материнство и общественную активность.

Форум станет площадкой для открытого диалога о сохранении внутреннего ресурса, гармонии между семьёй и работой, поиске точек опоры и профилактике эмоционального выгорания. Особое внимание будет уделено вопросам психологического благополучия женщин и укреплению сообщества взаимной поддержки.

В программе — живые истории жительниц Томска, которые поделятся личным опытом преодоления трудностей, восстановления сил и поиска вдохновения в повседневной жизни. Формат встречи предполагает не только выступления спикеров, но и активное взаимодействие с аудиторией: участницы смогут задать вопросы, обсудить волнующие темы и обменяться опытом.

Модератором форума выступит журналист Пирoгова Дарья, которая создаст атмосферу доверительного общения и конструктивного диалога.

Форум «Расцветай» — это:

- поддержка и вдохновение;

- живое общение и новые знакомства;

- формирование ресурсного состояния;

- укрепление женского сообщества города.

Мероприятие пройдёт по адресу: МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13В).

Начало — в 12:30.

Участие бесплатное.

Организаторы приглашают жительниц города провести время с пользой для себя, получить новые знания и встретить весну в состоянии внутренней гармонии и уверенности.

Подробная информация — в официальном сообществе мероприятия: https://t.me/+bQt4AkseR084YjZi

Реклама ООО "Томский Медиа Холдинг" ИНН 7000005227 Erid:2W5zFH31w6h