Количество акционеров ВТБ в Томской области увеличилось более чем на 70 %

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Количество миноритарных инвесторов ВТБ в Томской области за год увеличилось на 73 % и по состоянию на декабрь 2021 года превысило 4 тысячи человек.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, число частных акционеров в регионе существенно выросло во всех возрастных группах. При этом люди в возрасте от 51 до 65 лет становятся инвесторами наиболее активно: за год их количество увеличилось в полтора раза. Основную часть инвесторов составляют жители края в других возрастных группах: 35 % миноритарных инвесторов находятся в возрастной группе от 21 до 35 лет, ещё 34 % – в возрасте от 36 до 50 лет.

Значительная часть акционеров пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, которые предполагают льготы и дополнительные возможности при оформлении банковских и финансовых услуг.

Существенному росту числа миноритарных инвесторов банка ВТБ во многом способствует активная политика и передовой опыт банка в области работы с акционерами. В 2021 году утверждён новый состав Консультационного совета акционеров (КСА), состоялся третий сезон обучающей онлайн-игры и ряд мероприятий в дистанционном формате. Всё активнее проявляют себя жители Сибири: в выборах КСА в прошлом году приняли участие 16 инвесторов из региона.

«Количество акционеров Банка ВТБ достигло 577 тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год на 71 процент. На долю акционеров – физических лиц приходится 7 процентов голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Прибыль по МСФО за 2021 год обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью. Более 60 процентов розничных акционеров банка – это люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое», – комментирует главный бухгалтер Банка ВТБ (ПАО) Михаил Коваленко.