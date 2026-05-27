«Ростелеком» раскрыл секреты карьерного успеха студентам томского колледжа «Академия ТОП»

Специалисты «Ростелекома» встретились со студентами Томского филиала Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». Учащиеся узнали о карьерных перспективах и программах развития для молодых специалистов в ИТ-отрасли.

В июне прошлого года томский «Ростелеком» подписал меморандум о совместной деятельности в сфере профессиональной подготовки учащихся с региональным подразделением колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». С этого момента уже одиннадцать студентов прошли стажировку в группе активных продаж массового сегмента компании.

На практике учащиеся получили знания о ключевых продуктах и услугах «Ростелекома»: домашнего интернета, видеонаблюдения, видеосервиса Wink и мобильной связи. Особое внимание уделялось развитию навыков продаж и ведения деловых переговоров.

Инна Муравьева, HR-бизнес-партнер Томского филиала «Ростелекома»:

«Молодых людей, которые только начинают карьерный путь, мы учим красиво презентовать себя, грамотно работать с возражениями и правильно выстраивать бизнес-коммуникацию. Эти навыки позволят им в будущем добиться успеха в любой профессиональной сфере».

На встрече специалисты «Ростелекома» рассказали слушателям о новом проекте компании —«Цифровая практика». Для прохождения дистанционной стажировки необходимо зайти на сайт программы, выбрать подходящий трек, заполнить заявку и дождаться ответа куратора.

Дарья Шурыгина, директор Томского филиала Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП»:

«Для нас партнёрство с “Ростелекомом” — это возможность дать студентам современное практико-ориентированное образование. Работая с ведущей технологической компанией, учащиеся не только получают теоретические знания, но и погружаются в реальные отраслевые процессы, развивают востребованные компетенции и понимают перспективы своего профессионального роста».

Справка:

Томский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП» открылся в мае прошлого года. Деятельность учреждения направлена на подготовку высококвалифицированных ИТ-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям: разработка программного обеспечения, компьютерная графика и дизайн, цифровой маркетинг и искусственный интеллект.

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFJfjSXb