«Ростелеком» модернизировал ЦОД Департамента здравоохранения Томской области

«Ростелеком» завершил модернизацию Центра обработки данных (ЦОД) Департамента здравоохранения Томской области. Проект повысит уровень информационной безопасности, а также улучшит качество и доступность медицинских услуг, которые предоставляются населению через Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ).

«Ростелеком» полностью заменил устаревшее оборудование на основной и резервной площадках ЦОД департамента. Интегратор поставил и смонтировал серверы нового поколения, соответствующие национальным стандартам безопасности, и установил программное обеспечение, входящее в реестры Минцифры России. Все решения прошли необходимые аттестационные испытания, что подтверждает их соответствие требованиям защиты данных.

Обновленный дата-центр поддерживает работу ключевых сервисов ЕГИСЗ, включая электронную медицинскую карту пациента, онлайн-запись к врачу, специализированные регистры и телемедицинские консультации.

Денис Кобзарь, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«Модернизация ЦОД Департамента здравоохранения Томской области — важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры региона. Полное импортозамещение позволяет нам гарантировать высокий уровень информационной безопасности и стабильность работы системы».

Юрий Воробьев, и. о. начальника Департамента здравоохранения Томской области:

«ЕГИСЗ является значимым объектом критической информационной инфраструктуры. Для нас важно, чтобы данные жителей Томской области были под надежной защитой, поэтому мы своевременно заменили морально и физически устаревшее оборудование и программное обеспечение».

