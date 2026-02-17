82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 14:08
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 13:37
общество
Интернетом шестого поколения от «Ростелекома» пользуются больше тысячи томичей

Фото ПАО «Ростелеком» / опубликовано СИБ.ФМ
«Ростелеком» установил жителям многоквартирных домов Томска 1 200 Wi-Fi-роутеров шестого поколения. Новые устройства, появившиеся в регионе в ноябре прошлого года, существенно превосходят возможности предыдущих.

Современные маршрутизаторы Wi-Fi 6 обеспечивают высокоскоростную стабильную передачу данных даже при одновременном подключении к сети большого числа девайсов. Роутеры оптимизируют энергопотребление, что увеличивает время автономной работы подключенных устройств. Поддерживая работу в двух диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц, оборудование Wi-Fi 6 автоматически анализирует текущие условия и выбирает наиболее подходящие частоты для каждого гаджета.

Фото Интернетом шестого поколения от «Ростелекома» пользуются больше тысячи томичей 2

Оксана Болдова, заместитель директора Томского филиала «Ростелекома»:

«Из-за большого количества беспроводных сетей в многоквартирных домах сигналы могут перекрывать друг друга, что влияет на скорость передачи данных. Wi-Fi 6 позволяет решить эту задачу, обеспечивая клиентов качественным интернетом».

Роутеры шестого поколения доступны как для новых клиентов, так и для действующих абонентов. Новые пользователи могут взять оборудование в аренду в рамках акции «Тест-драйв», которая позволяет бесплатно попробовать все преимущества домашнего интернета и цифровых сервисов «Ростелекома» в течение 30 дней.

Справка:

Производством роутеров Wi-Fi 6 занимается компания «Электра», дочернее предприятие «Ростелекома». Новые устройства оснащены интегральной схемой российского производства и работают на полностью отечественном ПО.

Галина Дидан
Журналист

