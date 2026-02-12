Новые абоненты «Ростелекома» в Томской области выбирают видеосервис Wink

В 2025 году 70% новых абонентов «Ростелекома» в Томской области подключили видесервис Wink вместе с услугой «Домашний интернет». Наиболее популярными пакетные предложения стали среди жителей Бакчарского, Каргасокского, Зырянского и Чаинского районов.

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, где собрана коллекция более чем из 80 000 фильмов и сериалов. Пользователи могут просматривать видеоматериалы не только через приставку к телевизору, но и через специальное приложение. Платформа предусматривает возможность загрузки видеоконтента на гаджет для просмотра без доступа к интернету. К одному аккаунту можно подключить до семи устройств, что обеспечивает максимальное удобство для всей семьи.

Оксана Болдова, заместитель директора Томского филиала «Ростелекома»:

«Мы предлагаем клиентам комплексные цифровые решения — доступ в интернет, современное цифровое телевидение и мобильную связь. За последние два года продажи пакетных предложений в Томске выросли в полтора раза, что говорит о высокой востребованности таких тарифов и удобстве оплаты услуг у одного поставщика».

Медиатека Wink постоянно обновляется. В феврале на платформе выходят три эпизода сериала-хита «Ландыши. Вторая весна» (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала «Дети перемен» (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием «Отмороженные» (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

