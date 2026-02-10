«Ростелеком» объявляет о старте томского регионального конкурса медиатворчества «Цифровой иммунитет»

«Ростелеком» совместно с детским технопарком «Кванториум» при поддержке Центра управления регионом Томской области запустил конкурс для школьников «Цифровой иммунитет». Проект приурочен ко Всемирному дню безопасного интернета.

Конкурсантам предстоит создать оригинальный контент о безопасном интернете в одном из трёх современных форматов ─ стикерпак, цифровой комикс или вертикальное видео. Для того, чтобы принять участие в творческом соревновании, учащиеся 5-11-х классов должны подготовить работу по выбранной теме и заполнить форму регистрации на сайте до 28 февраля 2026 года.

Победители будут объявлены 2 марта 2026 года. Авторы лучших работ получат от компании «Ростелеком» сертификаты на бесплатную подписку на образовательный онлайн-сервис «Лицей», а также фирменный мерч.

Денис Кобзарь, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«“Ростелеком”, как один из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, поддерживает инициативы, направленные на развитие безопасного интернет-пространства. Школьники должны учиться распознавать цифровые угрозы и грамотно на них реагировать. Желаю участникам вдохновения, креативных идей и успехов в их реализации».

Для подготовки к участию в конкурсе «Ростелеком» предлагает школьникам изучить материалы, собранные в специальном разделе Киберграмотность на сайте компании.

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFGBy7e8