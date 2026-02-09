Производство без рисков: «Ростелеком» приглашает на образовательный вебинар по промышленной безопасности

Чем сложнее производство, тем больше рисков промышленной безопасности. Ежегодно на производственных объектах происходят тысячи несчастных случаев.

По данным Росстата, в 2024 году с такими инцидентами столкнулись более 10,5 тыс. российских предприятий (6,6% от общего числа). Наиболее уязвимыми отраслями остаются добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство. Помимо вреда здоровью сотрудников, эти случаи влекут за собой серьезный экономический ущерб: убытки от простоев, судебных разбирательств и снижения производительности. Кроме того, инциденты подрывают доверие инвесторов и портят репутацию компаний. Может ли внедрение цифровых технологий повлиять на ситуацию?

Цифровизация охраны труда — это не просто автоматизация процессов, а кардинальное изменение культуры безопасности на предприятиях. Внедрение технологичных решений позволяет создать единую умную экосистему производства, улучшать условия труда на основе аналитики и формировать нулевую терпимость к несчастным случаям как новый стандарт отрасли.

«Ростелеком» приглашает журналистов и аналитиков на образовательный вебинар «Цифровые технологии для промышленной безопасности», который пройдет в рамках конкурса «Вместе в цифровое будущее». Разобраться в современных подходах к безопасности на производстве поможет эксперт проектного офиса, директор направления «Промышленная безопасность» Максим Кретинин. На вебинаре он расскажет:

- как промышленная безопасность влияет на ключевые показатели эффективности предприятия;

- почему промбез — это не только охрана труда;

- какие задачи безопасности можно решать с помощью технологий дополненной реальности и геопозиционирования;

- какие цифровые решения помогают российским предприятиям безопасно внедрять инновации и совершенствовать производство.

Дата проведения вебинара: 12 февраля 2026 года

Начало вебинара в 10:00 (время московское)

Продолжительность: 1,5 часа. Вопросы спикеру можно задать во время вебинара в специальном чате

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://stream.kontur.ru/landings/2e48e967-8e27-40d9-b939-7d0724df0d2d

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFHgRGSC