сегодня
02 декабря, 16:54
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 11:49
общество
«Кибербез-ликбез»: «Ростелеком» провел лекцию по цифровой грамотности для томских школьников и студентов

Фото ПАО «Ростелеком»
«Ростелеком» совместно с ГК «Солар» провел лекцию для школьников и студентов по основам цифровой защищенности. Мероприятие прошло в Технопарке Томского государственного педагогического университета в рамках Российской недели кибербезопасности.

На лекции участники узнали о важных аспектах правильного поведения в интернете. Особое внимание эксперты уделили фишингу и его разновидностям, виртуальным коммуникациям, а также значимости двухфакторной аутентификации для защиты персональных данных.

Фото «Кибербез-ликбез»: «Ростелеком» провел лекцию по цифровой грамотности для томских школьников и студентов 2

Кроме того, слушателям рассказали о противодействии профессиональным хакерским группировкам, способах борьбы со злоумышленниками, которые используют новые цели и инструменты для атак, и о роли «белых» хакеров в обеспечении информационной безопасности крупных российских компаний.

Денис Кобзарь, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«Мошеннические схемы становятся всё более изощренными, поэтому важно регулярно говорить с детьми о правилах кибербезопасности. Осведомленность помогает избежать многих рисков в интернете и эффективно использовать ресурсы цифровой среды для развития, творчества и общения».

Фото «Кибербез-ликбез»: «Ростелеком» провел лекцию по цифровой грамотности для томских школьников и студентов 3

Кроме наставничества и профилактической работы с молодежью, провайдер предлагает абонентам домашнего интернета и мобильной связи единый сервис для обеспечения цифровой и финансовой безопасности. В пакет услуг входят автоматическая блокировка спам-звонков, распознавание мошеннических вызовов, фильтрация нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменений в Бюро кредитных историй (БКИ). Все эти возможности доступны абонентам через мобильное приложение «Мой Ростелеком» или в личном кабинете на официальном сайте компании.

Галина Дидан
Журналист

