Новые игровые возможности: «Ростелеком» и «Леста» договорились о сотрудничестве

«Ростелеком» и игровая студия «Леста» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие отечественного рынка видеоигр и формирование нового игрового контента. Соответствующий документ подписали вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева и генеральный директор «Айти Технологии» — управляющей организации «Леста Геймс Эдженси» Борис Добродеев.

Стороны договорились о проведении информационных и игровых мероприятий, в том числе киберспортивных турниров. Особое внимание будет уделено укреплению связей с представителями геймерского сообщества. Этот станет возможным благодаря проведению семинаров, а также совместному участию «Ростелекома» и «Лесты» в выставках и других тематических мероприятиях. Компании также планируют совместные PR-активности для продвижения игр студии, в том числе «Мира танков», и игровой платформы «Ростелекома».

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»:

«“Ростелеком” активно развивает игровое направление. Мы запустили игровую платформу, участвуем в главных отраслевых событиях и, конечно, тесно сотрудничаем с разработчиками видеоигр. Cоглашение с “Лестой”, одной из крупнейших игровых студий страны, — важный шаг для “Ростелекома” и отечественной индустрии в целом. Уверена, что наше партнерство позволит реализовать инновационные решения в сфере гейминга».

Борис Добродеев, генеральный директор «Айти Технологии» — управляющей организации «Леста Геймс Эдженси»:

«Сотрудничество с “Ростелекомом” открывает новые возможности для сообщества наших видеоигровых проектов. Мы уверены, что совместные инициативы внесут вклад в развитие отечественной игровой индустрии и будут способствовать укреплению ключевых социальных ценностей: доступности, технологичности и объединения людей вокруг общих интересов и исторических ценностей».

