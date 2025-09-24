82.76% -1.2
сегодня 10:24
общество
«Всемирный день чистоты»: волонтеры «Ростелекома» навели порядок в приюте для бездомных собак

Фото ПАО «Ростелеком»
Сотрудники Томского филиала «Ростелекома» приняли участие в акции «Всемирный день чистоты», которая ежегодно проходит в третью субботу сентября. В этом году волонтеры компании помогли приюту для бездомных животных «Дог Хаус» подготовить территорию к зимнему периоду.

В приюте содержится 169 хвостиков. Команда из семи человек привезла им 65 кг корма, а также навела порядок в зоне возле дровяника. Участники мероприятия аккуратно разложили строительные материалы и отсортировали дрова, которые будут использоваться для приготовления пищи зимой.

Фото «Всемирный день чистоты»: волонтеры «Ростелекома» навели порядок в приюте для бездомных собак 2

Лариса Деркач, руководитель волонтерского движения Томского филиала «Ростелекома»:

«Второй год мы приезжаем в гости в приют “Дог Хаус”, привозим собакам корм, помогаем навести порядок на территории. Важно понимать, что приют нуждается еще и в практической помощи. Работы всегда много, и я рада, что команда волонтеров “Ростелекома” готова помочь делом».

Денис Кобзарь, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«Участие в волонтерских инициативах — это часть корпоративной культуры компании. Мы регулярно посещаем детские дома, помогаем пожилым людям осваивать цифровые технологии и занимаемся озеленением городских территорий. Проекты по защите и оказанию помощи животным также находятся у нас в числе приоритетных».

Фото «Всемирный день чистоты»: волонтеры «Ростелекома» навели порядок в приюте для бездомных собак 3

«Всемирный день чистоты» — масштабная акция, направленная на объединение усилий общества, бизнеса и власти для сохранения устойчивой экологической обстановки.

Галина Дидан
Журналист

