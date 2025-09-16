«Ростелеком» обсудил с мэрией Томска цифровое развитие города

В Томске состоялась рабочая встреча директора регионального филиала «Ростелекома» Дениса Кобзаря и мэра Дмитрия Махини. Стороны обсудили ключевые направления цифровизации городского пространства, которые помогут сделать его более технологичным, удобным и безопасным.

Денис Кобзарь презентовал администрации города современные решения, которые могут быть внедрены в городскую инфраструктуру, в их числе — проект по созданию в общественных местах сети Wi-Fi. Услуга обеспечивает стабильный и защищенный доступ к интернету даже при большом числе одновременных подключений. В соответствии с требованиями российского законодательства в сервисе предусмотрена авторизация через портал «Госуслуги».

Дмитрий Махиня, мэр Томска:

«Сейчас, когда в регионах России фиксируется замедление мобильного интернета, эта тема особенно актуальна. Мы договорились с “Ростелекомом" о создании в городе сети точек с доступом к интернету через Wi-Fi. Локации определим чуть позже. Это будут общественные места, где наиболее актуально пользоваться интернетом для навигации, вызова такси и не только. Например, Новособорная площадь или Лагерный сад. Уверен, что это сделает наш город более комфортным».

Кроме того, стороны обсудили развитие системы интеллектуального видеонаблюдения, которая позволяет не только оперативно реагировать на правонарушения, но и предотвращать их. Сервис способен выявлять события, требующие внимания, и анализировать характеристики объектов. Его внедрение позволит повысить уровень безопасности в общественных местах и качество работы служб ЖКХ, а также сохранность памятников культурного наследия.

Денис Кобзарь, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«”Ростелеком” обладает уникальным опытом внедрения цифровых решений в городскую инфраструктуру, что позволяет создавать умные и эффективные системы для городов. От развития технологического потенциала напрямую зависит качество и безопасность жизни горожан».

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFJivESC