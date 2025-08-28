«Ростелеком» представил технологии искусственного интеллекта для цифровых регионов на «Технопроме-2025»

«Ростелеком» представил участникам «Технопрома-2025» стратегию создания сверхсовременных цифровых регионов с помощью технологий искусственного интеллекта. Об инновационных решениях для организации умной городской среды рассказал директор продуктового офиса Нетрис («Ростелеком») Илья Полесский на форуме «Городские технологии».

Ядром современного региона должна стать умная инфраструктура, в которую интегрированы современные автоматизированные системы: управления транспортом для оптимизации дорожного движения, видеонаблюдения и видеоаналитики для повышения безопасности, умного освещения для энергосбережения, а также мониторинга и управления коммунальными ресурсами, водоснабжением и энергопитанием. Такой комплексный подход повысит качество жизни, обеспечит безопасность населения, снизит затраты и сделает работу городских служб более эффективной.

Илья Полесский, директор продуктового офиса Нетрис («Ростелеком»):

«Мы предлагаем ИТ-решения для городского управления, которые опираются на масштабируемую систему видеонаблюдения с технологиями ИИ. Она интегрируется с другими подсистемами города и показывает, как продукты, ориентированные на безопасность, развиваются до полноценных систем управления умным городом».

Никита Жильцов, директор по цифровым регионам Сибири «Ростелекома»:

«Мы активно ведем разработки технологий искусственного интеллекта для цифровой трансформации регионов Сибири. В частности, совместно с Новосибирским государственным университетом мы создаем ряд детекторов видеоаналитики, которые найдут свое применение в разных сферах городского управления — некоторые из них в этом году представлены на форуме».

На XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025» «Ростелеком» выступает в статусе партнера кластера «Цифровые технологии, приборостроение и инновации». На стенде провайдера представлены детектор силуэтов, способный фокусироваться на конкретных объектах, и детектор пересечения линий, который реагирует на нарушение установленных границ.

