«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениями

Компания «Беркут», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», выпустила TCO-калькулятор (Total Cost Ownership[1]) — инструмент для расчета полной стоимости владения ИТ-решениями. Калькулятор «Беркут» помогает оценить окупаемость ИТ-продукта еще на этапе сравнения разных предложений и выбрать экономически эффективный вариант. Бесплатно воспользоваться калькулятором «Беркут» можно на сайте.

Инструмент будет полезен ИТ-директорам, архитекторам, системным аналитикам, закупщикам и всем специалистам, которые подбирают продукты для системной интеграции и цифровизации. TCO-калькулятор «Беркут» позволяет обосновать бюджет, сравнить стоимость владения решениями разных вендоров, включая российские аналоги, а также подобрать конфигурацию для конкретного клиента.

Например, при расчете стоимости лицензии ESB (Enterprise Service Bus[2]) система анализирует количество и тип маршрутов, объем трафика, время обработки и число установок, исходя из нагрузки (TPS[3]). В расчет включены затраты на внедрение, поддержку и сопровождение ИТ-решения. Инструмент также строит прогноз ROI[4], то есть рассчитывает, как быстро продукт окупится в архитектуре конкретной компании.

Алексей Чистяков, технический лидер «Беркута»:

«В условиях рынка большинство компаний смотрят, прежде всего, на два параметра — ROI и TCO. Мы поняли, что у клиентов назрела потребность в прозрачном и гибком инструменте, который помогает принимать решения на основе этих бизнес-показателей. Поэтому сделали TCO-калькулятор доступным для всех желающих по запросу».

ООО «НПФ «Беркут» — российская ИТ-компания с 30-летней историей, специализирующаяся на разработке сложных, высоконагруженных решений и интеграционных платформ для цифровой трансформации. Продукты «Беркут» являются фундаментом для выстраивания современного ИТ-ландшафта компаний разных отраслей и базой для поэтапного перехода к полному технологическому суверенитету. Компания имеет статус резидента Единого реестра отечественного ПО и активно сотрудничает с вузами. Входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома».

[1]Total Cost Ownership (TCO) — совокупная стоимость владения — общие расходы, которые возникают у компании из-за владения каким-либо активом, например, ИТ-инфраструктурой.

[2]Enterprise Service Bus (ESB) — архитектурный компонент, предназначенный для организации взаимодействия между разнородными приложениями и сервисами внутри компании.

[3]Transactions Per Second (TPS) — количества транзакций в базе данных, выполняемых в секунду.

[4]Return On Investment (ROI) — коэффициент возврата инвестиций, показывающий их эффективность.

