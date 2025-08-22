82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 августа, 15:38
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 80.25 | eur 93.50
82.76% -1.2
сегодня
22 августа, 15:38
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 80.25 | eur 93.50
сегодня 14:24
общество
На правах рекламы реклама

«Ростелеком» автоматизировал передачу показаний тепла и воды в томской новостройке

Фото ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» автоматизировал передачу показаний коммунальных ресурсов в многоэтажке Томска по адресу Московский тракт, 107В. Оператор подключил к единой цифровой сети 462 умных счетчика. Инновационные приборы будут самостоятельно собирать данные по потреблению воды и тепла.

Благодаря цифровой автоматизированной системе коммерческого учета водо- и теплопотребления (АСКУВТ) управляющая компания или ТСЖ формируют единый реестр данных всего дома, который в режиме реального времени передается ресурсоснабжающей организации. Это повышает точность учета и ускоряет процессы взаимодействия.

Оксана Болдова, директор по работе с массовым сегментом Томского филиала «Ростелекома»:

«Умные цифровые сервисы, которые предлагает наша компания управляющим компаниям и ТСЖ — это новый уровень комфорта и безопасности. Через личный кабинет сотрудники управляющей компании могут, например, обнаружить протечку в квартире, если на счетчике воды зарегистрировано необычно высокое потребление. Благодаря этому обслуживающая дом организация оперативно среагирует и устранит проблему, минимизируя возможный ущерб».

Фото «Ростелеком» автоматизировал передачу показаний тепла и воды в томской новостройке 2

Услуга «Умные счетчики» входит в цифровую экосистему «Ключ», объединяющую широкий спектр цифровых сервисов: «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум» и «Система контроля и управления доступом». Эти решения помогают повысить привлекательность недвижимости как в отдельном доме, так и в масштабах жилого микрорайона, способствуя развитию комфортного городского пространства.

Подробную информацию можно узнать по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFGKgmvx

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.