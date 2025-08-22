«Ростелеком» автоматизировал передачу показаний тепла и воды в томской новостройке

«Ростелеком» автоматизировал передачу показаний коммунальных ресурсов в многоэтажке Томска по адресу Московский тракт, 107В. Оператор подключил к единой цифровой сети 462 умных счетчика. Инновационные приборы будут самостоятельно собирать данные по потреблению воды и тепла.

Благодаря цифровой автоматизированной системе коммерческого учета водо- и теплопотребления (АСКУВТ) управляющая компания или ТСЖ формируют единый реестр данных всего дома, который в режиме реального времени передается ресурсоснабжающей организации. Это повышает точность учета и ускоряет процессы взаимодействия.

Оксана Болдова, директор по работе с массовым сегментом Томского филиала «Ростелекома»:

«Умные цифровые сервисы, которые предлагает наша компания управляющим компаниям и ТСЖ — это новый уровень комфорта и безопасности. Через личный кабинет сотрудники управляющей компании могут, например, обнаружить протечку в квартире , если на счетчике воды зарегистрировано необычно высокое потребление. Благодаря этому обслуживающая дом организация оперативно среагирует и устранит проблему, минимизируя возможный ущерб».

Услуга «Умные счетчики» входит в цифровую экосистему «Ключ», объединяющую широкий спектр цифровых сервисов: «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум» и «Система контроля и управления доступом». Эти решения помогают повысить привлекательность недвижимости как в отдельном доме, так и в масштабах жилого микрорайона, способствуя развитию комфортного городского пространства.

