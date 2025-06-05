Корреспондент Alma Mater победила в сибирском этапе медиаконкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» объявил победителей сибирского этапа конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Первое место в номинации «Печатная пресса» заняла Елена Фриц, корреспондент газеты Alma Mater и сотрудник пресс-службы Томского государственного университета (ТГУ).

В этом году в конкурсе приняли участие 14 томских журналистов, которые представили 26 материалов. Елена Фриц получила высокую оценку жюри за публикацию «Вековая история ИИ в ТГУ». В ней Вячеслав Гойко, заведующий научно-исследовательской лабораторией прикладного анализа больших данных ТГУ, рассказал Alma Mater, как ИИ анализирует жалобы людей, помогает формировать рейтинг университетов и составлять новые образовательные программы, способствуя повышению конкурентоспособности выпускников университета.

Также призером конкурса стала журналистка «ГТРК "Томск"» Анастасия Залозная. Она заняла второе место в номинации «Радио и подкасты» c материалом «Научный подход: региональный IT-прорыв». В своей работе автор рассказывает о том, что в регионах живут тысячи талантливых разработчиков, которые создают проекты мирового уровня и развивают российскую экономику.

Елена Фриц, победитель регионального этапа конкурса:

«Мы решили выпустить серию интервью с разработчиками искусственного интеллекта в ТГУ, показать, как ИИ используют для создания новых решений в медицине, образовании, беспилотных авиасистемах и других направлениях. Очень приятно, что моя журналистская работа была отмечена жюри. Такие конкурсы стимулируют рассказывать о новых технологиях больше и интереснее. Фактически мы — университет и “Ростелеком” — занимаемся просвещением».

На церемонии награждения в Томске директор регионального филиала «Ростелекома» Алексей Махорин поздравил победителя и призера, вручил дипломы и подарки от компании, а также поблагодарил всех участников медиаконкурса.

Алексей Махорин, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«“Вместе в цифровое будущее” — это важная инициатива, которая позволяет выявлять и поддерживать талантливых журналистов, освещающих современные технологии. На конкурс было подано много интересных и значимых материалов. Это подтверждает, что интерес к цифровым трансформациям, и к тому, как они влияют на нашу жизнь, растет с каждым годом».

Стратегическим партнером конкурса выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнерами специальных номинаций — Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Результаты федерального этапа конкурса будут объявлены в июле в Санкт-Петербурге. В августе победители и призеры отправятся в пресс-тур на Байкал.

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