«Ростелеком» наградил томского призера конкурса «Спасибо интернету»

«Ростелеком» в Томске наградил призера X Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету–2024». Им стал преподаватель Томского индустриального техникума Александр Борисов, который занял второе место в спецноминации «Мои авторские разработки».

«Спасибо интернету» проходит в рамках социального проекта «Ростелекома» и Соцфонда — «Азбука интернета». В честь десятилетия конкурса организаторами была добавлена спецноминация «Мои авторские разработки», которая дала возможность учителям поделиться своими достижениями с коллегами. Преподаватели, зарегистрированные на портале, сами оценивали материалы и определяли победителей. Каждый конкурсант получил возможность ознакомиться с работами соперников и проголосовать за одну из них, исключая собственную.

По итогу голосования коллег, Александр Борисов занял второе место за презентацию «Смартфон и сетевые ресурсы». Методический материал нацелен на обеспечение пожилых людей необходимыми знаниями и навыками для уверенного использования современных гаджетов и интернет-технологий. В слайдах он подробно разобрал ключевые аспекты использования мобильных приложений и предложил советы по устранению частых проблем пользователей. «Ростелеком» вручил Александру тираж пособия «Основы работы на смартфоне», проектор и диплом призера.

Алексей Махорин, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«Портал “Азбука интернета” и конкурс “Спасибо интернету” являются практическими инструментами для повышения компьютерной грамотности пенсионеров и вовлечения преподавательского сообщества к цифровой адаптации пожилых людей. Я благодарю Александра и поздравляю с почетным призовым местом».

Александр Борисов, преподаватель:

«С 2022 года я веду курсы, и уже около 300 человек прошли моё обучение. Хорошо, что существует открытая специализированная образовательная платформа, на которой мои слушатели могут скачать пособия с понятными иллюстрациями и детальным описанием тем по взаимодействию с компьютером и смартфоном. Я решил участвовать в конкурсе “Спасибо интернету”, потому что у меня есть чем поделиться, а также привлекла прозрачная система оценки работ».

Юбилейный конкурс стал рекордным по количеству участников старше 90 лет. В 2024 году в нем приняли участие 4 775 пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста из 77 регионов России.

Реклама ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388 Erid:2W5zFGqaE8G