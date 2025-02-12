Карты, деньги, Бортич - начались съемки комедийного сериала «Нам покер» для Wink.ru

В Петербурге стартовали съемки десятисерийной криминальной комедии под рабочим названием «Нам покер» (18+). В центре сюжета — история молодых ребят из провинции, которые открывают нелегальное казино в Петербурге, которое внезапно становится популярным. Главные роли исполнят Саша Бортич, Артём Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Пётр Скворцов и Даша Верещагина. Режиссером сериала стал Рустам Ильясов. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

Сериал пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Ландыши. Такая нежная любовь», «Балет»‎ и другие). За производство отвечает кинокомпания Black Box Production по заказу «НМГ Студии».

Всё началось с решения трех соседей по квартире заработать денег: Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Подпольный бизнес как игра сперва кажется им забавной. Но безобидное быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП. И ставит начинающих воротил перед выбором — стать партнерами «под крышей» или тюрьма. Теперь организаторы казино вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.

Артём Кошман, актер:

«Мой герой — очень искренний парень, который совершенно не знает жизни. Он постепенно разрушает свой маленький мир и выходит в реальный, старается принять его. Он будет разгадывать себя на протяжении всего сезона, находя свои плюсы, узнавая минусы, от этого его мир будет становиться шире. Им движет вера в себя и людей рядом, его первая любовь. Как у любого мальчика, который становится мужчиной, у него возникнет большая любовь и большая боль».

Рустам Ильясов, режиссер:

«Эта история в жанре криминальной комедии рассказывает о героях, которые проходят путь взросления. Они одиноки, хотя отчаянно скрывают это. И всем им — и главным персонажам, и антагонистам — предстоит стать парадоксальной семьей друг для друга».

О сериале «Нам покер» (18+)

Производство: Кинокомпания Black Box Production по заказу «НМГ Студии»

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: комедия

Хронометраж: 25 минут

Количество серий: 10

Продюсеры Black Box Production: Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков

Директор по производству Black Box Production: Дарья Отвага

Креативный продюсер Black Box Production: Илья Власьевский

Авторы сценария и креативные продюсеры: Арсений Ванин, Артем Скуба

Режиссер-постановщик: Рустам Ильясов

Оператор-постановщик: Андрей Лунинский

Художник-постановщик: Андрей Ивакин

Исполнительный продюсер: Дмитрий Сущенко

Кастинг-директор: Александра Строганова

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим, Кирилл Ашумов

В ролях: Саша Бортич, Артём Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Пётр Скворцов, Даша Верещагина, Сабина Ахмедова, Владимир Майсурадзе, Руслан Братов, Арина Нестерова, Хельга Филиппова, Божена Жарина, Фотис Келепурис, Андрей Полищук, Татьяна Тихменёва, Наталья Шишлова, Алексей Бахметьев, Виктория Луканова, Василий Рукша, Павел Мальчик, Андрей Крыжний.

Реклама ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388 Erid:2W5zFGy4Xo6