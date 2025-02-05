За детство в Сети - стартовал прием заявок на премию Альянса по защите детей в цифровой среде

Альянс по защите детей в цифровой среде, одним из основателей которого является «Ростелеком», объявляет о начале приема заявок на премию «За безопасное цифровое детство» 2025 года. Конкурс пройдет в третий раз и продолжит поддерживать проекты, направленные на развитие безопасного и ответственного использования цифровых технологий детьми. Премия открыта для всех, кто занимается просветительской деятельностью в области цифровой грамотности и безопасности детей в интернете. Заявки на участие принимаются до 3 марта 2025 года.

Премия присуждается в четырех номинациях: «Уроки безопасности в Сети», «Цифровая безопасность семьи», «Будущее интернета» и «Лучший проект экспертного сообщества». В номинации «Уроки безопасности в Сети» могут принять участие преподаватели среднеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений, работающие над образовательными проектами по цифровой грамотности. В рамках номинации также предусмотрен специальный приз от информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум».

В номинацию «Цифровая безопасность семьи» принимаются проекты, созданные родителями и другими членами семьи, направленные на воспитание навыков безопасного общения в Сети. Номинация «Будущее интернета» ориентирована на подростков в возрасте от 10 до 18 лет, которые предлагают проекты, направленные на профилактику и борьбу с такими вызовами в цифровом пространстве, как кибербуллинг, цифровая зависимость, деструктивный контент и другие. В номинации «Лучший проект экспертного сообщества» примут участие организации, которые разрабатывают проекты по защите детей в интернете.

Бэлла Черкесова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

«В условиях стремительно развивающихся технологий задача обеспечить безопасное цифровое пространство для детей становится особенно актуальной. Премия Альянса по защите детей в цифровой среде дает важную возможность поддержать лучшие практики и инициативы, направленные на защиту детей и молодежи от цифровых угроз. Это важный шаг на пути к созданию безопасного будущего для подрастающего поколения».

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде: «Конкурс становится важным индикатором роста осведомленности и активности в вопросах цифровой безопасности. Каждый проект, каждая идея, представленная участниками, помогают создавать более защищенное и справедливое цифровое пространство для детей и подростков».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку через официальный сайт альянса. Все материалы, включая анкету участника, должны быть загружены до 3 марта 2025 года. Работы на конкурс могут подать граждане России и иностранные участники, чья деятельность направлена на защиту детей в цифровой среде на территории РФ. Премия проводится на бесплатной и добровольной основе, участие в ней открыто как для индивидуальных участников, так и для коллективов.

Результаты конкурса будут подведены в марте 2025 года, а награждение победителей состоится на V Молодежном цифровом форуме, который пройдет 2 апреля.

Ознакомиться с положением об организации премии можно на сайте альянса.

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