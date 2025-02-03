В кругу семьи - в Сибири растет популярность пакетных предложений «Ростелекома» для близких

Сибирь вошла в число регионов с наиболее высоким приростом пользователей пакетными предложениями «Ростелекома» для всей семьи. В 2024 году число таких абонентов увеличилось более чем на 50%.

В лидеры по динамике вошли Новосибирская, Омская, Томская и Иркутская области, а также Алтайский и Красноярский край.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Популярность конвергентных предложений обусловлена в первую очередь удобством и выгодой для абонентов. Пользователи получают все необходимые цифровые услуги — домашний интернет, IPTV, мобильную связь и онлайн-кинотеатр Wink — с экономией до 50%».

Для семей с детьми провайдер совместно с компаниями Т2 и «Солар» разработал подписку «MiXX вместе», объединив свыше 20 цифровых услуг для юных пользователей. Такой подход позволяет создать безопасную киберсреду на всех домашних устройствах: компьютерах, планшетах и смартфонах. Доступ к полезным обучающим ресурсам, электронной библиотеке и аудиокнигам, а также сервису “Wink Дети” получают до 5 членов семьи.

Подробнее о конвергентном пакете услуг провайдера можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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