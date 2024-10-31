Партия «Новые люди» предложила три шага, которые наведут порядок с мигрантами в Томской области

За ввоз нелегальных мигрантов грозит до 15 лет тюрьмы, а сдать экзамен на знание русского можно будет только в госорганизациях. Эти законопроекты накануне одобрила Госдума. Депутаты отметили, что это начало большой работы, которая позволит навести порядок в сфере миграции. Партия «Новые люди» готовит ещё три инициативы, которые сделают улицы российских городов, в том числе Томска, безопаснее.

Первое предложение — ввести «Мигрант ID». Это цифровая система, в которой будет храниться информация о месте жительства и работы иностранца, биометрия. Отдельно там будут указаны сведения о тех нарушениях, которые он совершил на родине и в России. Тогда умные камеры, подключённые к городским системам, упростят поиск мигранта, если он нарушил закон. Эта же система поможет вычислить нелегалов, обнаружив человека, информации о котором нет в базе.

Вторая инициатива касается патентов на работу для мигрантов. «Новые люди» предлагают повысить их стоимость в полтора раза. Сейчас мигранты платят за разрешение на работу в России меньше 7% от заработка. Это копейки, которые не покрывают даже расходы на безопасность. По подсчётам экспертов, инициатива Нечаева принесёт регионам дополнительные 75 млрд рублей в бюджет. Их можно будет направить на благоустройство и безопасность.

Третий законопроект касается обязательного экзамена по русскому языку для детей мигрантов. Сейчас они учатся в обычных классах. В итоге педагогу приходится объяснять таким ученикам значение каждого слова вместо того, чтобы спокойно вести урок. От этого страдает успеваемость других детей.

«В перспективе образование для детей мигрантов должно стать платным. Это поможет поднять зарплаты учителям. В России есть дефицит кадров. Но решать его в ущерб безопасности недопустимо», — говорит лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков добавляет, что проблему с дефицитом кадров нужно решать комплексно, а не в ущерб безопасности людей.

«России нужна программа мигрантозамещения. Задача — вдвое снизить количество трудовых мигрантов за пять лет. Нужно делать ставку на модернизацию производства, а не на дешёвую рабочую силу. Нашим компаниям нужны стимулы для автоматизации и роботизации. Это поднимет экономику и снизит зависимость от иностранных рабочих», — подчеркивает Владислав Даванков.