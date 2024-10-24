Отдых с умом: с курсами от «Ростелеком Лицея» осенние каникулы пройдут познавательно и интересно

«Ростелеком» собрал на образовательной платформе «Лицей» познавательный контент для осенних каникул. Помимо материалов школьной программы юные интеллектуалы найдут в сервисе разделы на самые разные темы — робототехника, квантовые технологии, блокчейн, здоровье, маркетинг, искусство.

«Все материалы “Лицея” подготовлены лучшими педагогами страны и одобрены научно-методическим советом Агентства стратегических инициатив и Минпросвещения России. Каждый курс разработан с учетом особенностей восприятия информации современными школьниками и изложен в занимательной и доступной форме», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В этом году в сервисе появилось несколько новых интересных проектов, один из которых — «Василий Поленов. Учитель и ученики». Цикл видеолекций о жизни и творчестве великого художника и его знаменитых учеников: Исаака Левитана, Константина Коровина, Ильи Репина, Абрама Архипова позволит подрастающим эрудитам погрузиться в прекрасный мир русского изобразительного искусства, сформировать эстетический вкус и расширить кругозор.

В свободное от учебы время будет полезно изучить материалы бесплатного курса «Цифровое просвещение». Школьники узнают, как защитить свои данные и распознать действия мошенников в интернете, а также освоят правила общения в мессенджерах и социальных сетях.

Для будущих полиглотов в этом году появился новый специализированный курс для младшеклассников — «Английский язык. Первые шаги». Программа состоит из 25 видеоуроков с экспертными объяснениями и тренажерами для закрепления материала. Каждое занятие дополнено словариком с изученной лексикой.

Новые знания на платформе «Лицей» получают уже около 50 000 сибиряков. В России сервис насчитывает свыше 160 000 пользователей. Стоимость подписки, в которую входит почти 6 000 видеоуроков и свыше 8 000 проверочных заданий, составляет 299 рублей в месяц — в 5 раз дешевле одного занятия с репетитором.

«“Лицей” также входит в детскую подписку “MiXX вместе”. Это уникальный комплекс образовательных и развлекательных сервисов, при создании которого особое внимание мы уделили защите от киберугроз. В пакет входят приложения с лекциями и подкастами, детские электронные и аудиокниги, сервис “Wink Дети”, а также мобильный трафик и другие бонусы», — рассказал заместитель директора Новосибирского филиала «Ростелекома»-директор по работе с массовым сегментом Виталий Лапицкий.

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