Наталья Орейро стала «Рашн гёрлз»: к финалу сериала «Комбинация» от Wink.ru звезда записала свою версию хита

К финалу серила «Комбинация» (18+) латиноамериканская звезда, актриса и певица Наталья Орейро и российский актер Владимир Канухин, исполнивший в сериале роль композитора группы, встретились в Буэнос-Айресе и перепели легендарный хит «Рашн гёрлз». Знакомая уже нескольким поколениям песня зазвучит на английском, испанском и русском языках. Премьера композиции состоится 24 октября — в день выхода последней серии байопика в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

Наталия Мариса Орейро Иглесиас Поджио Бурье — одна из самых известных в мире латиноамериканских звезд, которая прославилась главной ролью в сериале «Дикий ангел» (1998-1999). Родилась в Уругвае. Номинантка премии Latin Grammy в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом (2001). Всего выпустила два десятка синглов и три студийных альбома. В 2014 году провела успешный тур «Наша Наташа», выступив в том числе в 19 российских городах. Ее выступление в «Олимпийском» собрало более 60 тысяч зрителей.

Владимир Канухин, актер, в сериале исполнил роль композитора «Комбинации» Виталия Окорокова:

«Я впервые в Буэнос-Айресе, и меня сразу сильно впечатлила аргентинская музыка с ее горячим настроем, страстью, порывом и очень интересным ритмом. Для меня большая радость и честь поработать со звездой мирового уровня Натальей Орейро. Мне кажется, она привнесла комбинацию доброй ностальгии, теплых чувств и воспоминаний. И это созвучно творчеству группы “Комбинация”. Думаю, композиция станет настоящим подарком и для участников этой истории, и для зрителей».

История рассказывает о совершенно фантастическом времени, когда простой провинциальный милиционер мог в кратчайшее время стать важной фигурой шоу-бизнеса. Песни «Комбинации» знают и любят до сих пор и это лучшее свидетельство того, как 80-е и 90-е продолжают отражаться в сегодняшнем дне. В сериале знакомые всем хиты («Рашн гёрлз», «Американ бой», «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер») представлены в новых ярких аранжировках, чтобы освежить звучание всем известных композиций для новой аудитории.

Восьмисерийный байопик рассказывает о творческом пути участниц женской поп-группы «Комбинация»: Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Но в центре истории — судьба продюсера группы Александра Шишинина (Никита Кологривый). По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова), создав первую в Советском Союзе женскую группу. Все участники группы — девушки, которые с помощью песен рассказывают о своей нелегкой судьбе и об эпохе.

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