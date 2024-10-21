Более 10 000 томичей наблюдают за придомовой территорией при помощи камер «Ростелекома»

«Ростелеком» установил комплексное видеонаблюдение в 45 многоквартирных домах Томска. Уже более 10 000 человек следят за сохранностью имущества при помощи приложения «Ключ».

Алексей Махорин, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«Применение смарт-сервисов в повседневной жизни становится привычным для наших абонентов. Посмотреть за автомобилем, чем занимается ребенок на площадке или кто намусорил в подъезде может любой житель многоэтажки при помощи мобильного приложения “Ключ” В этом году мы фиксируем спрос на монтаж камер по периметру дома, в подъездах и лифтах среди собственников вторичного жилья. А в новостройках мы чаще устанавливаем “Умные домофоны” со встроенным видеонаблюдением».

В зависимости от потребностей клиента оператор предлагает различные виды устройств: с качеством записи Full HD и широким углом обзора, инфракрасной подсветкой, для съемки в ночное время, купольные, цилиндрические, поворотные, с приближением. Также на любую камеру можно настроить функцию «Тревожный монитор», при помощи которой в случае перекрытия обзора или обрыва трансляции абоненту придет уведомление.

Оксана Болдова, коммерческий директор по массовому сегменту Томского филиала «Ростелекома»:

«“Ростелеком” имеет собственные дата-центры по всей стране, поэтому заказчику не нужно ставить дополнительные серверы и заботится об их техническом обслуживании. Пользователям услуги “Комплексное видеонаблюдение” мы предлагаем хранение архива записей сроком до 60 дней».

Владимир Янушев, житель дома по ул. Лебедева 87:

«Мы установили камеры, чтобы бороться с вандализмом в подъезде. Видеонаблюдение не только помогает в поиске мошенников, но и служит сдерживающим фактором: зная, что их действия могут быть записаны, хулиганы дважды подумают, прежде чем нарушить порядок. Кроме того, приложение “Ключ” — удобное и интуитивно понятное, что позволяет легко просматривать записи и в целом управлять услугой».

Подробную информацию о продуктах платформы «Ключ Ростелеком» можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

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