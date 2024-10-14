«Ростелеком» ускорил интернет для жителей Колпашевского района

«Ростелеком» увеличил пропускную способность магистральной линии связи Томск-Колпашево в три раза. Скорость сети передачи данных выросла до 60 Гбит/с.

Оператор модернизировал DWDM оборудование в узлах связи — в Томске и Колпашеве. Благодаря установке дополнительных модулей увеличились скорость, объем и качество передачи информации. Улучшение коснулось абонентов из шести населенных пунктов правобережья Оби: Тогура, Большой Саровки, Новоильинки, Мараксы, Новоселова и самого районного центра.

DWDM — это технология спектрального уплотнения каналов, которая позволяет одновременно передавать множество потоков данных по одному оптическому волокну, используя различные длины световых волн. Таким образом, обмен информацией на расстоянии в сотни километров происходит с минимальными задержками. Использование этого метода дает оператору возможность поэтапно масштабировать пропускную способность.

Алексей Махорин, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«“Ростелеком” продолжает активно инвестировать в развитие собственной инфраструктуры, улучшая качество связи и расширяя доступ к современным цифровым сервисам для жителей региона. Мы отметили растущую потребность в телеком-услугах в Колпашевском районе, это видно по количеству заявок на подключение. Чтобы абоненты с комфортом пользовались интернетом даже в часы пиковой нагрузки, была проведена модернизация. При выполнении работ мы использовали комплектующие российского производителя, которые соответствуют всем мировым стандартам качества».

Оксана Болдова, коммерческий директор по массовому сегменту Томского филиала «Ростелекома»:

«После увеличения пропускной способности абоненты могут использовать наш продуктовый портфель в полном объеме — подключить на базе широкополосного интернета видеосервис Wink, домашнее видеонаблюдение, подписки “MIXX вместе”, “Лицей”, “ЛитРес”. Теперь возможности сети позволяют выбрать максимальную скорость до 200 Мбит/с для игр, быстрого скачивания контента и качественного домашнего Wi-Fi».

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