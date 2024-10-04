Более 130 тысяч сибиряков получили новые цифровые возможности

Почти 1 900 км волоконно-оптических линий было построено в Сибири специалистами «Ростелекома» в этом году. В результате доступ к качественному интернету и другим современным сервисам провайдера появился почти у 132 тысяч семей.

Оптика строилась преимущественно в сельской местности, и у некоторых пользователей выход в Сеть появился впервые. Вместе с надежным интернет-сигналом жители деревень получили возможность пользоваться теми же современными цифровыми сервисами, что и горожане.

«“Ростелеком” постоянно развивает инфраструктуру: мы строим и модернизируем линии связи, запускаем базовые станции, обеспечивая стабильным сигналом жителей самых удаленных сёл. Только в Новосибирской области в этом году доступ к качественному интернету появился у 13 тысяч семей», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«В нашем селе интернет появился по проекту устранения цифрового неравенства. И практически сразу в Брусянке было создано деревенское ВК-сообщество, в котором мы обмениваемся важной информацией: фермеры и ремесленники рассказывают здесь о своей продукции, жители делятся местными новостями, историями, объявлениями», — рассказал житель села Брусянка Тогучинского района Новосибирской области Антон Чепурнов.

В «Ростелекоме» отмечают, что среди наиболее востребованных в сельской местности сервисов сейчас — домашний интернет, сотовая связь и онлайн-кинотеатр Wink. Популярность видеосервиса в Сибири с каждым годом растет, например, в августе провайдер отметил рекордное количество просмотров детского контента. В этом году видеосервис представил новую подписку «Wink Дети» с бесплатной функцией «Родительский контроль».

«В Сибири число населенных пунктов, в которых появляется скоростной интернет, ежегодно увеличивается. Сегодня доступ в Сеть по оптическим каналам связи получают уже 83% наших абонентов. Вместе с этим возрастает и потребность сельчан в дополнительных цифровых продуктах: интерактивном ТВ, видеонаблюдении, умной колонке “Маруся” или образовательной платформе “Лицей”», — сообщил директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Реклама ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388 Erid:LjN8KMqWx