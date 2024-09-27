Специалисты «Ростелекома» рассказали о своей профессии на карьерном форуме «Труд крут»

«Ростелеком» принял участие в карьерном форуме «Труд крут», который прошел 26 сентября в Большом концертном зале Томска. Оператор показал профессиональный мастер-класс для школьников и студентов, рассказал о востребованных специальностях в отрасли телекоммуникаций и провел собеседования на вакантные должности.

Форум прошел в Томске во второй раз, его цель — развитие кадрового потенциала региона и повышение значимости труда для самореализации молодежи. В этом году площадка собрала представителей ключевых отраслей экономики: нефтегазовой, химической, пищевой, медицинской, научной, а также информационных технологий. Предприятия продемонстрировали свыше 50 рабочих профилей.

Сотрудники «Ростелекома» провели в интерактивной зоне «Дайджест профессий» мастер-класс по сварке оптоволокна, а также рассказали о том, чем на предприятии занимаются сервисные инженеры, универсальные специалисты связи и монтажники.

Леонид Шурыгин, технический директор Томского филиала «Ростелекома»:

«Прикладные мастер-классы привлекают внимание аудитории. Сварка оптоволокна — это трудоемкий процесс, даже несмотря на то, что современное оборудование автоматически подводит два фрагмента друг к другу. Например, если произошла авария на магистральной линии связи, чтобы восстановить интернет-соединение, наши технические работники спаивают до 128 волокон в одном кабеле».

В локации «Деловое кафе» представители коммерческого блока компании провели собеседования со школьниками и студентами на вакансии продавцов телеком-услуг. Эксперты рассказали ребятам о том, как начать карьеру в «Ростелекоме» и какие знания и умения развивать для поддержания интереса к резюме со стороны работодателей.

Алексей Махорин, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«“Труд крут” стал для нас площадкой для практического взаимодействия с молодыми специалистами, желающими строить карьеру в “Ростелекоме”. Мы стремимся не только развивать профессиональные навыки молодежи в области информационных технологий, но и привлекать талантливых людей в нашу компанию».

Никита Мороз, студент ТГПУ:

«Я учусь на втором курсе вуза и уже думаю о будущей работе. Для меня форум — это шанс завести полезные знакомства и узнать о карьерных перспективах в томских компаниях. Встречи с представителями организаций помогают понять рынок труда и определиться с выбором».

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