«Ростелеком» обеспечил ИТ-инфраструктурой фестиваль профессий на конференции «Город IT» в Томске

«Ростелеком» выступил техническим партнером 14-й Ежегодной конференции «Город IT», которая прошла в Губернаторском квартале Томска 13 и 14 сентября. На площади возле театра драмы провайдер развернул сеть связи с пропускной способностью 100 Мбит/с для фестиваля профессий «Город IT Next».

Оператор организовал на мероприятии собственную демозону, где показал интерактивный стенд с услугами — IP-телефонией, онлайн-кинотеатром Wink, видеонаблюдением и умным домофоном, а также провел мастер-класс по сварке оптики. Посетители познакомились с технологическим процессом подключения абонентов к интернету и попробовали самостоятельно соединить поврежденное стекловолокно при помощи специального оборудования.

Особое внимание участников привлек флагманский продукт платформы «Ключ» — умный домофон со встроенной камерой видеонаблюдения. Эта современная система доступа в многоквартирные дома, которая позволяет жильцам удаленно управлять входом в подъезд с помощью мобильного устройства, создавать временные коды для гостей и просматривать видеозаписи. За время фестиваля локацию «Ростелекома» посетило более 300 человек.

Алексей Махорин, директор томского филиала «Ростелекома»:

«“Ростелеком” часто выступает техническим партнером ключевых городских событий. При этом такие специализированные мероприятия, как “Город IT”, помимо прочего, дают возможность рассказать людям о профессиях в области телекоммуникаций, показать работу цифровых сервисов. На площадке возле драмтеатра специалисты компании делились с гостями информацией о вакансиях и приглашали желающих присоединиться к нашей команде».

Цель конференции — прямое взаимодействие IT-сообщества, студентов и бизнеса для обмена информацией, поиска новых идей и знакомств. В этом году на мероприятии собрались представители из более чем 40 компаний, было проведено 30 тематических секций, посвященных различным технологическим направлениям.

Татьяна Юн, руководитель направления «Город IT Next»:

«“Город IT” ежегодно собирает тысячи человек, заинтересованных в развитии IT-отрасли и применении современных технологий в различных сферах деятельности. На мероприятии у разработчиков программных решений есть возможность услышать запросы бизнеса, обсудить проблемные точки и вместе найти пути их решения. Здесь же мы организовываем ярмарки вакансий, где начинающие профессионалы могут найти для себя что-то интересное».

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