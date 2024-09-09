Киберпространство на Дне города: «Ростелеком» поддержал празднование 420-летия Томска

«Ростелеком» организовал уникальное киберпространство на площади Ново-Соборной в честь 420-летия Томска. Жители города погрузились в мир технологий и инноваций. Локация провайдера привлекла внимание разнообразием активностей и возможностями «живого» взаимодействия с цифровыми решениями.

Гости праздника насладились виртуальными играми, которые переносили их в удивительные миры, и делали фотографии при помощи искусственного интеллекта. Также участники, взаимодействуя с нейросетью, описывали, каким мог быть «Ростелеком», если бы это был реальный человек. Из портретов, сгенерированных ИИ, организаторы сделали выставку. Такие активности стали отличным способом познакомить горожан с возможностями современных технологий.

Алексей Махорин, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«“Ростелеком” занимается развитием телекоммуникационной инфраструктуры региона — мы обеспечиваем жителей скоростным интернетом и современными смарт-сервисами. Наша площадка на Ново-Соборной — это не только развлечение, но и способ показать, как цифровые решения могут улучшить жизнь каждого из нас».

Алексей Стрельников, томич:

«Мне очень понравилась площадка "Ростелекома". Игры виртуальной реальности, фото с обработкой нейросетью и умные устройства — это технологии будущего, которые уже стали настоящим. Спасибо всем организаторам за праздник, хорошее настроение и полезные активности».

Специалисты компании также познакомили посетителей локации с услугами платформы для физических лиц, управляющих компаний и застройщиков — «Ключ». Это российское решение, которое разработано «Ростелекомом» для повышения безопасности и комфорта жильцов многоквартирных домов.

Эксперты показали на демостенде цифровой экосистемы набор сервисов, которыми абоненты управляют дистанционно с помощью мобильного приложения. Посетители узнали, что на базе оптики абоненты могут подключить такие услуги, как «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умные счетчики», «Умный шлагбаум», систему контроля и учета доступа (СКУД) и автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

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