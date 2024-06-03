Здравствуй, лето: Wink.ru представляет июньский кинокалендарь

Среди июньских премьер онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представлены все летние краски и эмоции.

В начале июня Wink.ru покажет комедийно-приключенческий сериал «Денискины рассказы» (6+). Ностальгический комедийный сериал снят по циклу знаменитых детских рассказов Виктора Драгунского, а режиссером экранизации выступил внук писателя — Артемий Драгунский. К старожилу дома на Каретном в Москве Денису Викторовичу привозят шестилетнего внука Дениса. Дед каждый день рассказывает внуку истории о его ровеснике из совсем другой эпохи. Истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в беззаботное советское прошлое деда. Оказывается, что в любые времена у детей много общего — любознательность, непосредственность, необъятная любовь и интерес к тому, как устроен этот мир.

Совершенно противоположную палитру эмоций представляет еще одна новинка июня — триллер европейских кинематографистов «Остров изгоев» (18+). Влюбленная пара отправляется в путешествие мечты, которое неожиданно превращается в борьбу за выживание. После крушения яхты они оказываются на необитаемом острове, где шансы выжить ничтожно малы. Теперь их судьба зависит только от них самих. Фильм снят по роману «И вдруг никого не стало» известной мореплавательницы и писательницы Изабель Отисье.

2 июня стал доступен для просмотра американский боевик с элементами черного юмора «Я не киллер» (18+). Преподаватель философии (Глен Пауэлл) по договоренности с полицией представляется наемным киллером, чтобы поймать настоящих преступников. Всё идет по плану до того момента, пока Гэри не влюбляется в очередную заказчицу (Адриа Архона). Они начинают встречаться, но романтическим отношениям может помешать убийство.

Еще одна цифровая премьера по встречу поколений состоится 3 июня — это якутская комедия с элементами фэнтези «Тимир» (18+). Маленький мальчик остался без мамы и его отправляют жить в деревню к отцу, которого ребенок раньше практически не знал. Найти общий язык взрослому и ребенку, конечно, непросто. Да и сама по себе деревенская жизнь мальчишке в новинку, тем более что друзей у него там совсем нет. На помощь им приходит бесплотный дух. Он бродит по местным землям еще со времен СССР и никак не может найти успокоение. Фильм впервые выйдет полностью с русским дубляжом. Николай Корякин получил за «Тимира» на фестивале авторского кино «Зимний» приз за лучшую режиссуру.

4 июня в Wink.ru появится британское драмеди «Сама любовь» (18+). Патрисия останавливается в небольшом отеле в Корнуолле и встречает своего бывшего мужа Идриса, занимающего должность управляющего гостиницей. У него новая девушка — Луиза. В общении между троими моментально возникает неловкость. Каждому придется поразмышлять об ошибках прошлого и решить, кому же принадлежит его сердце.

5 июня стартует показ комедийного авантюрного сериала «На автомате» (18+) с Денисом Косиковым и звездой «Слова пацана. Кровь на асфальте» Славой Копейкиным. Каждый день братьев Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учеба, сигаретка за гаражом, склад с оружием... Стоп, что? Парни решают, что это шанс быстро срубить легкие деньги – надо всего-то продать автоматы в даркнете. Но где оружие, там и опасные люди — тут-то и начинается самое интересное. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.

6 июня можно будет посмотреть ностальгический фильм «Свет» (12+) с Еленой Яковлевой в главной роли. «Свет» — это история о том, что в прошлом каждого человека есть отправная точка, от которой в итоге зависит весь ход жизни. Сюжет строится на воспоминаниях главной героини, соцработницы Татьяны, которые возникают, когда она сталкивается со своим прошлым в лице подруги юности Марины. Спустя почти целую жизнь вроде бы ничего не значащие в моменте решения видятся ей в новом свете. Режиссер и автор сценария Антон Коломеец отмечал, что очень благодарен родителям, которые помогли воссоздать атмосферу и настроение 1970-х. Например, его папа очень тщательно отбирал музыку. «Свет» завоевал главный приз на кинофестивале в Выборге.

7 июня — премьера российской военной драмы «Семь черных бумаг» (12+). 1942 год. Высокогорное село в Северной Осетии. Все мужчины ушли на войну, а их семьи со страхом ждут вестей с фронта. Когда в дома соседей начинают приходить похоронки и лишать людей всякой надежды, два школьника подговаривают почтальона прятать «черные бумаги» до конца войны. Смогут ли они обмануть горе?

26 июня выйдет российская лирическая комедия «Блондинка» (18+) — это экранизация одноименной киноповести Александра Володина Ира живет свою счастливую жизнь: играет в труппе небольшого питерского театра и встречается с начинающим режиссером Львом. Однако в какой-то момент театр оказывается на грани закрытия, а ее любимый мужчина внезапно исчезает. Как в этих обстоятельствах найти себя и убедить окружающих, что перекраситься в блондинку не лучшее решение всех проблем? В фильме снимались Дарья Жовнер, Евгений Цыганов, Юлия Марченко, Фёдор Федотов и другие.

А 27 июня станет доступна свежая американская комедия «Подарок» (12+). Гениальный мальчик обнаруживает, что он, используя семейную реликвию, может управлять временем. В итоге герой объединяет братьев и сестер, чтобы вернуться во времена разлуки их родителей и попробовать всё изменить.

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