«Ростелеком» охватил цифровой экосистемой «Ключ» десять тысяч томских квартир

Количество квартир, подключенных к цифровой платформе «Ростелеком Ключ», в Томске и пригороде достигло десяти тысяч. Многофункциональный сервис позволяет дистанционно управлять домофоном, шлагбаумом, просматривать записи с камер видеонаблюдения.

Четыре года назад провайдер вывел на рынок Томской области комплексную цифровую услугу «Ключ», в которую входят «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум» и «Умные счетчики». Сейчас в регионе системой оснащено 78 многоэтажных жилых домов.

Наиболее востребованный сервис платформы — интеллектуальная домофония, в регионе ей пользуются три тысячи человек. В половине подключенных к сервису домов установлены видеокамеры со сроком хранения записей до 60 дней. В этом году оператор добавил возможность установки пользовательского приложения системы на смарт-часы. Техническое сопровождение осуществляется службой поддержки «Ростелекома» 24/7.

«Когда я заказываю, например, доставку до двери, то не сижу и не жду курьера дома, а открываю подъезд удаленно через приложение на смартфоне. В нем видно кто звонит в домофон. Это очень удобно, особенно для тех, кто постоянно на работе», — отметила Ольга Шпилевая, жительница дома 18а по улице Водяной.

«Для застройщиков комплексная цифровая экосистема повышает привлекательность, а, следовательно, ликвидность объектов недвижимости. При этом умные сервисы доступны не только для новостроек, но и для вторичного жилья. Для подключения услуг представителям УК и ТСЖ нужно обратиться в «Ростелеком», наши специалисты организуют сеть связи и установят всё необходимое оборудование», — добавил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ростелеком Ключ» можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

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