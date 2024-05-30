В Томске «Новые люди» организуют площадки для уличных артистов

В Томске завтра, 31 мая, откроются десять площадок для уличных артистов: музыкальных групп, солистов, авторов и чтецов. Проект «Голос города» организовали департамент по молодежной политике Томской области и партия «Новые люди».

Завтра в 19.00 томские артисты начнут выступления на Ново-Соборной площади, Почтамтском сквере, у кинотеатра «Киномир», в Лагерном саду, Пушкинском сквере, Северном парке, сквере «Наука», на набережной Ушайки, набережной Томи и возле «Территории кофе» на Ленина, 1.

Эти площадки будут работать всё лето. Сезон завершится 31 августа большим фестивалем уличной культуры «Голос города», который пройдёт на Ново-Соборной площади.

«Впервые фестиваль «Голос города» прошёл в сентябре прошлого года. Тогда он собрал более 60 артистов. Фестиваль стал настоящим праздником для любителей уличного искусства. На одной сцене выступили музыканты, танцоры, актеры и фокусники, подарив зрителям незабываемые эмоции. В этом году мы решили изменить формат проекта, чтобы он стал ещё более масштабным», — говорит лидер фракции «Новые люди» в Законодательной Думе Томской области, председатель комиссии по культуре Максим Вдовин.

Присоединиться к проекту может каждый. Для этого нужно оставить заявку в сообществе проекта. Там же можно узнать больше о графике выступлений и артистах.

«В Томске много талантливых людей, которые ищут площадки для выступлений. Мы хотим, чтобы у них была возможность проявить себя. Одновременно у томичей появится возможность во время прогулок узнать больше о современной уличной культуре нашего города», — подчеркнула один из организаторов фестиваля, депутат гордумы Томска от «Новых людей» Ксения Старикова.