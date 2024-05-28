Виртуальную АТС «Ростелекома» выбрали 1 500 томских компаний

По данным независимого аналитического агентства ТМТ Консалтинг, «Ростелеком» остается ведущим российским игроком на рынке виртуальной телефонии по количеству клиентов. Услугой пользуются 1 500 компаний Томской области.

«Виртуальная АТС» (ВАТС) — современная телефония с возможностью организовывать корпоративную сеть с выделением номеров в кодах АВС (географически определяемые коды) и 8-800 с короткой внутренней нумерацией.При помощи сервиса клиент может самостоятельно составлять сценарии распределения вызовов, настраивать голосовое меню, переадресацию и автоинформатор.

Для подключения услуги заказчику не требуется прокладка телефонных линий и покупка АТС — достаточно иметь надежное соединение с интернетом. Виртуальная телефония интегрируется с CRM системами для удобной работы с клиентскими базами. Управление сервисом происходит через понятный веб-интерфейс. ВАТС доступна в любой точке мира, где есть выход в Сеть.

Сейчас у клиентов есть возможность бесплатно попробовать дополнительную функцию ВАТС — «Аналитика речи». Это сервис автоматического анализа всех записанных диалогов операторов, по ключевым словам, эмоциям и фразам. Искусственный интеллект исследует разговоры и предоставляет результаты в виде набора данных, выводов и рекомендаций по улучшению бизнес-процессов компании. Промо-период предложения действует 30 дней с момента подключения.

«В регионе ВАТС предоставляется клиентам из Томска, Северска и Стрежевого. В основном это организации сферы образования, здравоохранения, торговли, транспорта и ресурсоснабжающие компании. При этом порядка 75% пользователей услуги — микропредприятия», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Согласно ранее проведенному «Ростелекомом» исследованию, использование ВАТС на 15% сокращает стоимость привлечения клиентов, в 2,4 раза увеличивает средний чек и в три раза продлевает срок жизни бизнеса.

Узнать о наличии технической возможности, получить консультацию специалиста, а также оставить заявку на подключение услуги можно на сайте компании, в офисе продаж и обслуживания корпоративных клиентов «Ростелекома», а также по единому бесплатному номеру 8 800 200 16 61.

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