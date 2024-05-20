Сервис «Лицей» от «Ростелекома» стал еще популярнее среди томичей

За последний год в Томской области количество пользователей сервисом «Ростелеком Лицей» увеличилось в два раза. С помощью платформы школьники могут в любое время и в любом месте готовиться к экзаменам, изучать английский язык, развивать логику, память и мышление.

Цифровой образовательный сервис «Лицей» — это онлайн-помощник в учебе. В сервисе доступны видеоуроки по школьной программе с 1 по 11 класс, тренировочные варианты тестов по ОГЭ и ЕГЭ, методические материалы. Наполнением платформы занимались известные учителя и преподаватели, методисты и эксперты, а также ведущие специалисты в сфере науки и образования Российской Федерации.

«Количество регистраций на платформе увеличивается весной и в летние месяцы в среднем на 20%. Это связано с тем, что весь материал подается в легком для восприятия формате и позволяет продолжать образовательный процесс даже в каникулы. Сервис будет полезен и для родителей, там есть раздел “Блог”, где педагоги и психологи делятся советами по воспитанию детей», — рассказала коммерческий директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

Чтобы воспользоваться «Лицеем», нужно пройти регистрацию — ввести контактные данные и войти в личный кабинет. Пользователям бесплатно доступны пробные тесты и уроки. Для более глубокого обучения необходимо оформить подписку за 299 рублей в месяц.Занятия на платформе проходят в онлайн-формате, так что для начала урока необходим только доступ в интернет. Здесь нет звонков и замечаний за опоздание: время для учебы можно выбирать самостоятельно.

«Проникновение интернета с каждым годом растет. Мы строим сети связи для того, чтобы жители региона могли получать образовательные, государственные, финансовые и другие услуги онлайн. И, когда есть возможность приобрести знания от ведущих преподавателей страны по современным учебным программам удаленно через “Лицей”, люди этим успешно пользуются», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Подробнее о сервисе «Лицей» можно узнать на сайте и по телефону 8 800 350 03 35.

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