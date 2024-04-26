«Расплата» семьи Юматова: Wink.ru 16 мая начнет показ криминальной саги об успешном решале

Премьера криминальной восьмисерийной драмы «Расплата» (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) 16 мая 2024 года.

Главную роль в новом проекте (его рабочим названием было «Юматов») из линейки Wink Originals исполнил Леонид Бичевин, который выступает в новом амплуа — криминального антикризисного менеджера. В сериале также снимались Анатолий Кот, Сергей Юшкевич, Владислав Котлярский, Игорь Жижикин и другие. Производством занимаются «АВК продакшн» и «Пайнэппл Групп» совместно с каналом РЕН ТВ, где позднее состоится телевизионная премьера проекта.

Жанр сериала его создатели определяют как криминальную семейную сагу, одной из главных сюжетных линий которой — конфликт между главным героем и его матерью. События развиваются в нескольких временных линиях, что позволяет увидеть истоки и конфликтов, и тайны семьи. Александр Юматов — успешный решала. Но, кроме устранения непубличных трудностей публичных персон, ему нужно разобраться в проблемах своей полукриминальной семьи. Юматову предстоит стать сообщником собственной матери, только что вернувшейся из тюрьмы за убийство из мести. Много лет назад неизвестные безжалостно расстреляли ее отца...

Трейлер: https://youtu.be/Kflqu9P1m-I

Постер: https://disk.yandex.ru/d/pGAgAzwv7GXHng

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/Dh5BUeX4pm556A (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

«Мы хотели посмотреть на взаимоотношения в криминальном мире с позиции семейных отношений. И кем бы ни были наши герои, они прежде всего люди, которые страдают и любят своих родных. Но когда ставки высоки, им приходится делать выбор. Буквально: жизнь или смерть, месть или перемирие. Какова цена этого выбора? Можно ли выйти из криминальной системы взаимоотношений нормальным человеком с чистыми руками? На что мы все готовы ради своих близких? Мы исследуем в нашем сериале человеческие натуры и вместе с героями ищем ответы», — поделилась продюсер проекта Елена Котунова.

«Юматов — человек несовременный, он словно потерялся во времени. Застрял между мирами, между днем сегодняшним с его реалиями и “лихими” девяностыми. Мой герой мог бы совершенно иначе реализоваться в жизни, стать прекрасным пианистом или успешным юристом. Но он не может выбраться из сценария, который был задан историей его семьи, его прошлым. Закон он использует по своему усмотрению. Но злодей он или герой, какое будущее его ждет — в этом, наверное, основная интрига нашего проекта», — считает исполнитель главной роли Леонид Бичевин.

«Мы предложили Леониду Бичевину примерить непривычное амплуа. Зрителю знакомы лирические герои в его исполнении, а тут предстояло сыграть кардинально другого персонажа, ближе к герою боевика. На мой взгляд, ему прекрасно удалось это сделать. Процесс обретения им семьи, осознания своего прошлого — основная драматическая линия сериала, которая через флешбэки разворачивается на фоне насыщенного интригой и экшеном сюжета», — отметил режиссер проекта Артем Мазунов.

16 мая подписчикам Wink.ru станут доступны два эпизода «Расплаты», далее по одной новой серии будет выходить по четвергам.

О сериале «Решала» (16+)

Производство: РЕН ТВ, «АВК продакшн», «Пайнэппл Групп»

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: криминальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер: Артем Мазунов

Авторы сценария: Андрей Житков,Олеся Корепанова, Елена Котунова

Оператор-постановщик: Арсений Бычков

Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын

Продюсер РЕН ТВ: Владимир Филимонов

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры: Елена Котунова,Ольга Володина,Елена Афанасьева, Светлана Бабаева

В ролях: Леонид Бичевин, Анатолий Кот, Джульетта Шабанова, Сергей Юшкевич, Владислав Котлярский, Игорь Жижикин, Шамиль Мухамедов, Эрика Булатая, Сергей Легостаев, Михаил Алипа.

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