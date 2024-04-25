«Ростелеком» призывает согласовывать земляные работы

«Ростелеком» для предоставления абонентам качественной бесперебойной связи предупреждает жителей и организации Томской области о необходимости согласования с оператором земляных работ.

На территории региона в грунте проложено более 5 000 километров кабельных линий связи «Ростелекома», которые обеспечивают доступ в интернет, местное, внутризоновое, междугородное и международное телефонное соединение.

При проведении земляных работ, связанных со вскрытием почвы на глубину более 30 см необходимо строго соблюдать требования по их согласованию. Заинтересованная сторона должна обратиться к оператору за получением технических условий. Выезд специалиста на место планируемого строительства бесплатный.

«Важно понимать, что из-за необдуманных действий без связи могут остаться целые населенные пункты, службы экстренного реагирования, социально-значимые организации, органы власти и другие объекты жизнеобеспечения. Мы проводим превентивные мероприятия по предотвращению порчи имущества компании — рассылаем юридическим лицам — владельцам спецтехники предупредительные письма, в которых подробно расписана последовательность действий для подготовки к строительству», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

За повреждение телекоммуникационных сетей предполагается административная или уголовная ответственность. Также подобное нарушение влечет за собой возмещение материального ущерба за счет виновных лиц, включая стоимость недополученных доходов из-за вынужденного простоя. В прошлом году «Ростелекомом» в Томской области было зафиксировано 88 случаев порывов линий связи. Сумма ущерба компании составила более 1,5 млн рублей.

Для оперативного восстановления телеком-соединения по городу и области круглосуточно дежурят аварийные бригады. На устранение повреждений для специалистов провайдера установлено определенное время, от двух часов до трех суток, в зависимости от масштаба и места аварии. В некоторых случаях требуются специальная техника и оборудование.

Уточнить порядок получения разрешения на проведение земляных работ юридические и физические лица могут по круглосуточному номеру телефона 8 800 300 02 34.

* По правилам охраны линий и сооружений связи для выполнения работ, связанных с вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров в пределах охранных зон линий связи, должно быть получено письменное согласие оператора.





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