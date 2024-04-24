Критерии одобрения кредита без залога

На данный момент кредиты без залога являются наиболее распространенным. Однако, по таким кредитам нередко получение отказа. Так, на что опирается банк при рассмотрении заявки?

Под кредитами без залога следует понимать одну из разновидностей банковского продукта, при котором кредитно-финансовая организация готова предоставить клиенту заем без обеспечения. По крайней мере кредит без залога подразумевает под собой отсутствие обеспечения кредита в виде залогового имущества. Вместе с тем по такому продукту вполне возможно предоставить другой вид обеспечения кредита, за счет чего вероятность положительного решения по заявке значительно увеличивается.

Условия предоставления

На сегодняшний день в большинстве банков предусмотрено ограничение по размеру сумм, предоставляемых физическим лицам в кредит без обеспечения. Как правило, по таким кредитам клиентам доступны суммы от 300 до 500 тысяч рублей. Однако, на сегодняшний день конкуренция на рынке финансовых услуг достаточно ожесточенная, а потому большинство банков вынуждено постоянно повышать вышеуказанную планку. Таким образом, на данный момент во многих банках взять можно взять кредит без обеспечения в размере до 3 млн руб. Однако, не следует забывать, что окончательное решение по доступной сумме кредитования остается всегда за банком. Решение об окончательной сумме кредитования принимается банком на основании до уровня доходов заявителя, чтобы он мог комфортно вносить ежемесячные платежи. Такой подход позволяет свести риски невозврата выданных денежных средств к возможному минимуму и избежать в будущем серьезных проблем.

Впрочем, при оценке платежеспособности клиента для принятия решения по полученной заявке на кредит без обеспечения банки анализирует всю полученную информацию о клиенте в совокупности.

Еще одним крайне важным показателем полученной заявке на кредит без обеспечения является общий трудовой стаж заявителя и период работы на последнем месте трудоустройстве. Если период работы больше определённого срока, то это положительно сказывается в пользу заявителя. При таком раскладе заявитель в глазах банка выглядит надежным и благоразумным клиентам. Также при принятии решения полученным заявкам учитывает уровень образование заявителя, его специальность, семейное положение, наличие иждивенцев и даже экономическую ситуацию в сфере деятельности заявителя. В совокупности все вышеперечисленные факторы вполне могут оказать влияние на платежеспособность заявителя в ближайшем и более отдаленном будущем.

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