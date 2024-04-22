Оптика «Ростелекома» появилась в поселке Победа Томской области

«Ростелеком» завершил строительство десятикилометровой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в поселке Победа Шегарского района Томской области. Современными цифровыми услугами федерального провайдера теперь могут пользоваться более 400 семей этого населенного пункта, 90% из них проживают в частном секторе.

Работы велись по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть), при которой персональный кабель заводится абоненту напрямую в дом и подключается к терминалу. Такой способ повышает качество, скорость передачи сигнала и эффективность: пользователь может подключить на базе одной линии связи несколько услуг — интернет, интерактивное ТВ с онлайн-кинотеатром Wink, видеонаблюдение и другие цифровые сервисы.

«Наша цель — качественный доступ в интернет для жителей региона. Для этого мы производим замену устаревших медных линий на оптические, активно строим новые ВОЛС, подключаем станции сотовой связи. До конца года мы планируем завести оптику по собственным инвестпроектам еще в девять населенных пунктов области в Томском, Зырянском, Каргасокском и Кожевниковском районах», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В Томской области скорость предоставления доступа в интернет по оптике сегодня достигает 500 Мбит/с. «Ростелеком» предоставляет клиентам в аренду двухдиапазонные Wi-Fi-роутеры, работающие на частотах 2,4 и 5 ГГц, которые способны поддерживать стабильное соединение для большого количества персональных гаджетов на максимальной скорости. Управлять услугами абонент может самостоятельно в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Ростелеком».

«Строительство оптики — это объемная планомерная работа большого количества наших сотрудников, которые разрабатывают проект, просчитывают затраты, обследуют будущие трассы, затем метр за метром укладывают кабель и в итоге подключают абонентов. Сегодня мы предлагаем различные тарифные планы, которые подходят всем категориям пользователей – большим семьям, геймерам и всем, кому необходим “тяжелый” контент», — подчеркнула заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

Дополнительную информацию о тарифах, которые действуют на территории региона, и услугах можно получить по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте филиала.

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