В Сибири высокоскоростной интернет предпочитают пользователи с высшим образованием и студенты

В воскресенье, 7 апреля, исполнилось 30 лет с момента, когда был зарегистрирован первый домен .ru. В день рождения рунета эксперты «Ростелекома» рассказали, что самые продвинутые пользователи Сети — сибиряки с высшим образованием и студенты. Выводы сделаны на основе анализа абонентской базы, которая в Сибири насчитывает 1,7 млн человек.

В последнее время вектор стремительно смещается в сторону оптических технологий, что повышает качество телеком-услуг. В Сибири доступ в интернет по оптическим каналам связи получают уже 83% абонентов. При этом, все больше сибиряков выбирают тарифы с максимальной скоростью: в 2023 году их востребованность увеличилась вдвое.

Такие возможности предпочитают преимущественно люди среднего возраста с высшим образованием, руководители или специалисты, у которых есть семья и дети, а также молодежь из крупных городов, чаще всего студенты. В Сеть они выходят в основном через смартфон и значительную часть времени проводят в социальных сетях и мессенджерах.

«За 30 лет российский интернет эволюционировал: теперь это не только доступ к информационным ресурсам, а универсальный канал для получения широкого спектра цифровых услуг, среди которых интерактивное телевидение, облачное видеонаблюдение, умный дом. В будущем мы прогнозируем рост числа таких сервисов и уделяем большое внимание строительству и модернизации инфраструктуры связи, чтобы предоставить нашим клиентам максимально надёжный и быстрый интернет», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Сегодня традиционные для операторов услуги, в частности интернет, востребованы не сами по себе. Мы отмечаем активный рост в каждом доме количества “умной” техники и других устройств, подключенных к интернету: даже в однокомнатной квартире их число увеличилось с 2,2 до 3,7. В связи с этим скорость доступа в 60–100 мегабит в секунду уже не кажется достаточной под возрастающие потребности абонентов. Для семей с несколькими детьми потребность в высокоскоростном доступе еще больше», — рассказал директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

В компании также отмечают высокий спрос жителей Новосибирской области на пакетные предложения «Ростелекома». В 2024 году на их долю приходится 73%, при этом, каждый третий абонент выбирает игровой тариф, что демонстрирует интерес сибирского потребителя к качественному игровому контенту. Также достаточно высоким спросом пользуется пакет «Семейный», в который входит домашний интернет, интерактивное ТВ, видеосервис Wink и мобильная связь, до 5 сим-карт.

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