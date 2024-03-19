«Ростелеком» поддержал томскую Масленицу

«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «Масленица-2024» в Томске. Праздничные гулянья прошли в минувшее воскресенье на Ново-Соборной площади.

Сотни томичей посетили ярмарку, интерактивные площадки, творческие мастер-классы, насладились концертной программой и посмотрели пиротехническое шоу в завершении празднества.

Организаторы провели викторину на призы «Ростелекома». Гости мероприятия отвечали на вопросы об истории происхождения праздника, обычаях проведения. В итоге победители получили сертификаты на подписку «Wink 5 в 1», которая позволит в течение месяца бесплатно пользоваться сразу несколькими онлайн-кинотеатрами — Wink, more.tv, START, viju, а также сервисом «Караоке» с коллекцией песен на любой вкус. В линейке Wink Originals зрители могут посмотреть сериалы, снятые специально для платформы «Ростелекома», такие как «Артист с большой дороги», «Недетское кино», «ГДР», «Слово пацана» и другие.

«У нас активный творческий город, томичи умеют хорошо работать и весело отдыхать. «Ростелеком»традиционно поддерживает городские мероприятия и предлагает свой видеосервис с развлекательным контентом в качестве досуга в кругу семьи и близких», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Wink предоставляет пользователям доступ к большой базе видеоматериалов. На платформе есть функция родительского контроля с ограничением доступа к нежелательному контенту и возможностью регулировать время, которое ребенок проводит у телевизора.

«Онлайн-кинотеатр с возможностями интерактивного ТВ доступен нашим клиентам при подключении услуги “Интернет”, при этом сейчас для новых и действующих абонентов компании проходит акция “Хит сезона”. По специальному тарифу мы предоставляем клиенту скидку 30% на пакет услуг в пробный период», — добавила заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

Более подробную информацию об акциях, тарифах и условиях подключения услуг можно узнать на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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