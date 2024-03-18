Система быстрых платежей СБП от Тинькофф: как обеспечить максимальное удобство оплаты для ваших клиентов

В этом контексте особенно выделяется возможность оплаты через систему быстрых платежей (СБП) от Тинькофф, которая позволяет делать оплату смартфоном, сканируя QR-код. Подключите сбп, и предоставьте своим клиентам современную опцию оплаты.

Почему это удобно для вашего бизнеса

Данная система — это уникальная разработка, позволяющая делать мгновенные денежные переводы и оплачивать покупки.

Основным преимуществом системы является то, что для совершения платежей клиентам достаточно иметь под рукой лишь мобильный телефон с установленным приложением банка, избавляя их от необходимости носить с собой наличные или банковские карты.

К тому же, система предлагает и другие выгоды:

Снижение расходов на комиссии. За использование системы взимается комиссия менее 1%, что выгодно отличает ее от традиционного эквайринга.

Незамедлительное поступление денежных средств. Деньги за покупки мгновенно перечисляются на счет вашего предприятия.

Повышение комфорта для покупателей. Возможность оплаты через смартфон делает процесс приобретения товаров и услуг проще и удобнее, особенно в условиях физического и интернет-торговли.

Как подключить

Первый шаг – открытие счета в банке, без которого подключение невозможно. Затем необходимо определиться с форматом платежей — в офлайн или онлайн режиме.

Для офлайн-продаж предусмотрены различные методы:

Терминалы или онлайн-кассы, которые оснащены системой эквайринга aQsi 5.

Создание QR-кодов через приложение банка.

Использование статических кодов.

Для интернет-торговли можно внедрить удобный для клиентов метод оплаты, интегрировав специальную форму на сайт или в приложение. В качестве альтернативы, предлагается возможность отправки кода в формате PDF.

Способы оплаты через СБП:

Офлайн. Оплата производится сканированием кода на терминалах, кассах, через приложение Тинькофф или с использованием статического кода.

Онлайн. Платить можно через специальную форму на сайте или в приложении, а также отсканировав кода в формате ПДФ.

Внедрение СБП в ваш бизнес с Тинькофф — это не только способ снизить расходы на комиссии и обеспечить моментальное зачисление денег, но и возможность предложить клиентам современный и удобный способ оплаты. Подключение системы простое и не требует значительных усилий, а преимущества, которые она принесет вашему бизнесу, вы ощутите уже с первых дней использования.

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