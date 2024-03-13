сегодня
13 марта, 16:54
пробки
3/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 90.88 | eur 99.35
сегодня
13 марта, 16:54
пробки
3/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 90.88 | eur 99.35
сегодня 12:30
общество

ЛДПР против коллекторов и МФО

Фото: Андрис Матвеев

Слово кредит известно каждому человеку, но как получается, что зачастую человек может погрязнуть в «долговой яме». В момент, когда финансов расплатиться с кредиторами не хватает в дело, вступают «черные» коллекторы.

«Деньги ваши – будут наши»

Финансовые проблемы часто толкают людей на обращение в микрофинансовые организации и в случае, если должник не может вовремя выплатить долг из него этот долг выбивают коллекторы. На данную проблему партия ЛДПР обращает внимание ещё со времён Владимира Жириновского.

Фото ЛДПР против коллекторов и МФО 2

«Микрофинансовые организации пользуются сложным положением граждан, в том числе даже тех, кто уже закредитован. Люди вынуждены оказываться в кабальных условиях. Необходимо немедленное государственное регулирование данной сферы с целью пресечения откровенной наживы на бедах граждан», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В своем телеграм-канале политик отметил, что совместно с депутатами партии разработал законопроект, ограничивающий процентные ставки потребительских кредитов физлиц, и направил его в Правительство.

По закону максимальная процентная ставка МФО сейчас достигает 0,8% в день и 292% годовых. ЛДПР предлагает: установить 0,3% в день и 109,5% годовых.

«Куй железо, не отходя от кассы!»

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, 9 млн граждан не справляются с кредитными обязательствами, при этом 25% имеют два и более просроченных кредита. Если должник вовремя не может вернуть деньги в дело вступают «чёрные» коллекторы. Они идут на любые методы, чтобы должник отдал займ, речь идёт об угрозах здоровью и даже убийстве.

«А мы предлагали запретить эту службу, бесполезно ее переделывать и воспитывать. Но Госдума приняла другой вариант закона, поэтому коллекторы продолжают издеваться над нашим народом. Я бы хотел, чтобы коллекторы пришли к тем депутатам, которые голосовали за другой вариант закона, а не за наш. Тогда бы они почувствовали, что их вина есть в этом», — подчеркивал Владимир Вольфович.

«Мы считаем, что все-таки необходимо полностью запретить коллекторскую деятельность на территории Российской Федерации», — отмечает депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Сергей Леонов.

ЛДПР вносила законопроект о запрете коллекторской деятельности ещё в 2014 году. Но в 2015 году он был отклонен.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Роман Чугаев
Журналист

Читайте в