ЛДПР против коллекторов и МФО

Слово кредит известно каждому человеку, но как получается, что зачастую человек может погрязнуть в «долговой яме». В момент, когда финансов расплатиться с кредиторами не хватает в дело, вступают «черные» коллекторы.

«Деньги ваши – будут наши»

Финансовые проблемы часто толкают людей на обращение в микрофинансовые организации и в случае, если должник не может вовремя выплатить долг из него этот долг выбивают коллекторы. На данную проблему партия ЛДПР обращает внимание ещё со времён Владимира Жириновского.

«Микрофинансовые организации пользуются сложным положением граждан, в том числе даже тех, кто уже закредитован. Люди вынуждены оказываться в кабальных условиях. Необходимо немедленное государственное регулирование данной сферы с целью пресечения откровенной наживы на бедах граждан», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В своем телеграм-канале политик отметил, что совместно с депутатами партии разработал законопроект, ограничивающий процентные ставки потребительских кредитов физлиц, и направил его в Правительство.

По закону максимальная процентная ставка МФО сейчас достигает 0,8% в день и 292% годовых. ЛДПР предлагает: установить 0,3% в день и 109,5% годовых.

«Куй железо, не отходя от кассы!»

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, 9 млн граждан не справляются с кредитными обязательствами, при этом 25% имеют два и более просроченных кредита. Если должник вовремя не может вернуть деньги в дело вступают «чёрные» коллекторы. Они идут на любые методы, чтобы должник отдал займ, речь идёт об угрозах здоровью и даже убийстве.

«А мы предлагали запретить эту службу, бесполезно ее переделывать и воспитывать. Но Госдума приняла другой вариант закона, поэтому коллекторы продолжают издеваться над нашим народом. Я бы хотел, чтобы коллекторы пришли к тем депутатам, которые голосовали за другой вариант закона, а не за наш. Тогда бы они почувствовали, что их вина есть в этом», — подчеркивал Владимир Вольфович.

«Мы считаем, что все-таки необходимо полностью запретить коллекторскую деятельность на территории Российской Федерации», — отмечает депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Сергей Леонов.

ЛДПР вносила законопроект о запрете коллекторской деятельности ещё в 2014 году. Но в 2015 году он был отклонен.