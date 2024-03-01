В Томске Новые люди помогут установить новую детскую площадку

В Томске депутаты партии «Новые люди» запустили акцию по обновлению и установке детских площадок во дворах.

Предполагается, что каждый житель сможет оставить заявку. В ней нужно указать, где именно он хочет видеть новую площадку. К ней прикрепляются фото старой площадки или, если её нет вовсе, конкретного места во дворе, где планируются работы. Заявку можно отправить до 22 марта по ссылке: https://clck.ru/399353

Далее идёт народное голосование и экспертная оценка. Будет учитываться количество детей, которые проживают во дворе, состояние старых качелей и горок, а также ещё ряд критериев.

«Ежегодно мы получаем массу запросов на восстановление и строительство детских объектов во дворах от жителей Томска и Томской области. В 2022 году обустроили новое уличное пространство для детей в Зоркальцевском сельском поселении. В этом году решили командой депутатов обратить внимание на региональный центр. Считаем, что такая инициатива не только поможет в благоустройстве площадки, но и в очередной раз покажет, что жители города сами могут влиять на позитивные изменения», — говорит руководитель фракции Новые люди в Законодательной Думе Томской области Максим Вдовин.

На новую площадку выделят более полумиллиона рублей. Эти деньги пойдут на земельные работы, а также заказ и монтаж малых архитектурных форм.

Ранее стало известно, что весной и летом этого года в Томске будет отремонтировано не менее пяти спортивных площадок. Такое решение было приняли депутаты гордумы в комитете по спорту и молодежной политике. Этот шаг является частью программы «От Томского двора до олимпийского пьедестала».