Чрезмерное и необоснованное вмешательство надзорных органов отрицательно влияет на развитие малых предприятий.

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург на встрече с предпринимателями в сфере общественного питания лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о мерах, которые могут поддержать малый и средний бизнес. По мнению политика, необходимо сокращать число проверок предпринимателей даже с учетом того, что они в основном стали плановыми, и убирать лишние бюрократические барьеры, оставив все утвержденные государством требования неизменными в течение года.

Коэффициент полезности всех надзорных органов должен быть не в количестве выписанных штрафов, а в количестве реально решённых задач по организации общественного питания или любого другого бизнеса. По данным "Контур.Фокуса" на конец 2023 года в России действовало чуть более 180 тысяч организаций общепита. По сравнению с 2020 годом их стало меньше на 5000 тысяч. Но дело здесь не только в пандемейных ограничениях, считают эксперты рынка. Демократичные сегменты остаются драйверами отрасли, но именно они подвергаются частым проверкам.

«... Власть должна не только постоянно применять санкции в отношении малого бизнеса, устраивать проверки, штрафовать и закрывать предприятия, но и обращать внимание на проблемы и потребности предпринимателей. Только так мы создадим в стране благоприятные условия для развития своего дела», — полагает Леонид Слуцким.

Помимо проблем с надзорными органами, петербургские предприниматели обратили внимание и на деятельность органов следствия: необоснованное задержание или заключение под стражу, нарушения при возбуждении уголовных дел, фальсификацию доказательств. При этом на время следственных действий работа предприятия полностью парализуется. Предприниматель фактически теряет свой бизнес, несёт убытки — жаловались представители МСП.

«Все проверки в отношении предпринимателей должна осуществлять прокуратура как главный надзорный орган страны. Это должна быть единая «точка входа» для надзора в России. Мы считаем, что о деле, в котором в качестве обвиняемого, свидетеля или потерпевшего привлекается предприниматель, должен в автоматическом порядке быть уведомлен региональный омбудсмен, а сотрудники его аппарата – становиться адвокатами по назначению. Вот это будет реальная работа омбудсмена, а не имитация спокойной жизни в регионе, как это часто бывает», — заявил Слуцкий и подчеркнул, что поддержка малого предпринимательства должна стать с точки зрения государства одним из важнейших приоритетов для развития экономики страны.

Налоговые каникулы, замена штрафов предупреждениями – государство давно подбирается к мягкому решению проблем малого и среднего бизнеса. Но более конкретно ее сформулировал Леонид Слуцкий, как эксперт в области экономики (политик — доктор экономических наук. Прим. автора): Постоянное изменение условий для предпринимательской деятельности только мешает работе и развитию бизнеса. Политик предложил отменить все налоги, кроме НДФЛ для предприятий, число сотрудников которых не превышает 50 человек, в первый год работы при условии перевода всех работников из "серой" зоны и зарплат "в конверте" в белую зону. Речь идет об организациях, которые ведут свою деятельность в малых городах с населением не больше 25 тысяч жителей.