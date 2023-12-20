Сотовая связь появилась еще в пяти селах Томской области

«Ростелеком» подключил к сотовой связи формата 4G (LTE) пять сел Томской области. Для этого оператор построил восемь километров оптоволокна и установил базовые станции.

Жители населенных пунктов Старокороткино, Могильный мыс и Волково Колпашевского, Белосток Кривошеинского и Первопашенск Асиновского районов теперь могут пользоваться качественной голосовой связью и беспроводным интернетом.

«Мы выполнили план на 2023 год по проекту устранения цифрового неравенства 2.0, подключив к сотовой связи четвертого поколения 15 малых населенных пунктов региона. Развитие телекоммуникаций в отдаленных районах приобщает все больше и больше людей к современному цифровому пространству», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Благодаря установке станции сотовой связи интернетом можно пользоваться из любой точки нашего села, теперь нет перебоев, когда разговариваешь по мобильному. Это удобно для работы, образования и, конечно, общения. Мы очень довольны», — поделилась Ольга Зворыгина житель с. Старокороткино.

На портале «Госуслуги» опубликован список деревень, которые вошли в программу 2024 года — в Томской области их 18. В голосовании приняло участие 5 232 жителя региона. Согласно рейтингу, наибольшее количество голосов набрали села Осиновка Кожевниковского района, Федораевка Шегарского района и Никольское Кривошеинского района.

Справка: программа «Устранение цифрового неравенства» реализуется Минцифры России и ПАО «Ростелеком» с 2014 года. В 2021 году стандарт связи 4G (LTE) стал частью универсальных услуг, которые должны быть доступны по всей России, даже в малонаселенных пунктах численностью от 100 до 500 человек.

Реклама. ПАО «Ростелеком». LjN8JzP37