«Ростелеком» охватил оптикой село Парабель Томской области

«Ростелеком» построил 50 километров волоконно-оптических линий связи в селе Парабель Томской области. В результате еще две с половиной тысячи семей региона могут пользоваться современными телеком-услугами.

В апреле оператор приступил к прокладке оптической трассы в Парабели, где ранее доступ к информационным ресурсам Сети был только по медным линиям и скорость не превышала 8 Мбит/с. После завершения работ у жителей появилась возможность пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с, смотреть онлайн-кинотеатр Wink и устанавливать видеонаблюдение с возможностью хранения записей до 7 дней.

«Ростелеком» предоставляет абонентам доступ в интернет по технологии пассивных оптических сетей (GPON), при которой кабель заходит непосредственно в дом потребителя и присоединяется к терминалу со встроенным Wi-Fi модулем. Такой способ позволяет получать качественный сигнал без внешних помех.

«За семь месяцев строительства в Парабельском районе мы охватили оптикой не только административный центр, но и деревни Костарево, Бугры и Сухушино. В программу подключения попали многоквартирные дома и частный сектор», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Для местных жителей в новинку возможность перематывать или ставить на паузу эфир передач на телевизоре, но к хорошему быстро привыкаешь. Сотрудники “Ростелекома” приезжали к нам в село, подробно объяснили какие есть тарифы, как правильно пользоваться оборудованием, еще рассказали, что можно подключить также сотовую связь и оплачивать по одному счету все услуги», — поделился житель села Парабель Андрей Агеев.

Подробную информацию о подключении услуг можно получить по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

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