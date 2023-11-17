Материал из Сибири о голосовом помощнике стал первой работой на конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

Первая работа, заявленная для участия в XIII конкурсе «Вместе в цифровое будущее», стартовавшем на этой неделе, рассказывает о возможностях голосового помощника «Ростелекома». Автор — редактор томского интеллектуально-делового издания «The Мост» Мария Новикова.

В публикации сибирячка подробно проанализировала функционал цифрового решения и рассказала, что с его помощью может обрабатываться до 95% звонков в кол-центры без соединения с оператором. Автор отметила, что искусственный интеллект позволяет в разы увеличить скорость и эффективность обработки запросов, и, как следствие, повысить лояльность клиентов. В качестве примера Мария привела работу голосового помощника Томы, который помогает специалистам единой справочной службы «Мои документы» в городе Томске.

«Для меня было ценно и крайне интересно узнать, насколько большой потенциал и возможности адаптации под конкретные задачи имеет технология. Мне кажется важным, рассказывать локальным предпринимателям о функциональных российских цифровых решениях. В этом смысле конкурс, на мой взгляд, является замечательной инициативой, дающей возможность журналистам расширить свои горизонты и компетенции в сфере передовых технологий», — отметила редактор интеллектуально-делового издания «The Мост» Мария Новикова.

Первая публикация заявлена в номинацию «Печатная пресса», которая традиционно входит в число лидеров по количеству представленных материалов. Также в этом году работы принимаются в основные номинации «Интернет-СМИ», «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Радио и подкасты», «Социальные медиа», а также три специальные номинации «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России, «Спутники для людей» от РТКОММ, «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде.

«Мы отмечаем, что уровень работ, заявленных для участия в конкурсе, ежегодно растет. Многие журналисты стали прекрасными экспертами в вопросе технологий: они умело оперируют специализированными терминами, делают грамотные выводы, строят прогнозы. Надеемся, что в этом году мы увидим немало интересных материалов, в том числе из Сибири», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В прошлом году в число победителей федерального этапа конкурса вошел сибиряк автор Дзен-канала «В городе Жить» Андрей Мужчинский. Его материал о том, какие опасности подстерегают детей в интернете, с комментариями экспертов и обзором полезных ресурсов по теме, жюри признало лучшим в номинации «Киберриски в детской среде». Андрей вместе с коллегами, занявшими первые места в других номинациях, в октябре посетил Камчатку.

Главным призом XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее» станет поездка на Байконур, участники которой станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

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